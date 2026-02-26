La vacuna universal contra las infecciones que revolucionará la medicina, cada vez más cerca

La vacuna universal contra infecciones podría ser pronto una realidad. Científicos de la Universidad de Stanford han llevado a cabo un estudio para desarrollar una vacuna aplicada mediante un aerosol nasal que protegía a los ratones de varios tipos de coronavirus, gripe, neumonía e incluso de la alergia a los ácaros. Un avance que han compartido en la revista Science. Si este avance fuera efectivo disminuirían las vacunas aplicadas de forma notoria.

La entrada en vigor de esta vacuna modificaría también campañas de vacunación como la de la gripe o el coronavirus que se llevan a cabo en numerosos países. El resultado de este estudio en humanos marcará el éxito real de este proyecto.

Una vacuna que hace que reaccionen los patógenos de forma mucho más agresiva

La eficacia de esta nueva vacuna se centra en potenciar el sistema inmunitario innato. Según se expone en el estudio, esta metodología es altamente efectiva y hace que el organismo reaccione a los patógenos de forma mucho más agresiva, aunque también tiene una duración más corta. Ahí entra la importancia de estimularlos. La vacuna universal aplicada a ratones logró que los roedores tuvieran una protección "amplia y duradera" durante tres meses contra el estafilococo áureo, responsable de una gran cantidad de infecciones, y el SARS-CoV-2 (coronavirus).

Según pudo observarse en el estudio, el pulmón de estos ratones se comportó de un modo más firme contra patógenos externos. "Después de la infección, los ratones vacunados presentaron respuestas rápidas de células T y anticuerpos específicos de patógenos y formaron estructuras linfoides ectópicas".

Esta vacuna generaría una doble barrera de protección. En primer lugar, un muro mucoso que actúa como primer filtro. "Esta vacunación mucosa ha activado el sistema inmunitario pulmonar. Es extraordinariamente rápida a la hora de generar la respuesta inmunitaria específica contra el virus y para expulsar a los pocos virus que logran evadir la barrera inicial", detalló Bali Pulendran, inmunólogo de la Universidad de Stanford.

