Del teatro a la pista VIP: el Bono Cultural acaba financiando reservados con botellas en discotecas

La polémica estalla tras hacerse viral un vídeo grabado en una conocida discoteca de Madrid. En él, el dueño ironiza: “Bueno, ya que pagamos impuestos… que vuelvan otra vez, ¿no?”.

En las imágenes se ve a jóvenes utilizando el Bono Cultural —con más de 150 euros disponibles para determinados espectáculos— para acceder a fiestas con reservados exclusivos y botellas.

Publicidad con IA y mensaje directo

Espejo Público se ha desplazado hasta la discoteca señalada. En sus redes sociales promocionan estas fiestas incluso con vídeos generados por inteligencia artificial en los que aparece Pedro Sánchez diciendo: “Pedro Sánchez te va a pagar tu próxima fiesta y eso es gracias al Bono Cultural”.

Un mensaje que ha avivado todavía más la controversia.

¿De quién es la responsabilidad?

El Ministerio de Cultura asegura que vetará a las empresas que estén haciendo un uso indebido del bono. Sin embargo, desde la discoteca apuntan a las plataformas de venta de entradas. Rafa Muñoz, propietario del local, explica que el pago no se realiza a través del datáfono del establecimiento —que no acepta el wallet del bono— sino mediante la preventa en ticketeras que sí permiten utilizarlo.

Según defiende, el problema es que el sistema no está bien canalizado, pero insiste en que no es responsabilidad directa del local. Además, asegura que esta práctica lleva produciéndose desde hace un año y medio, aunque la polémica haya estallado ahora tras la viralización del vídeo.

Reventa y picaresca

Un joven reconoce ante nuestras cámaras que ha aprovechado esta posibilidad. Explica que algunos compran varias entradas con el Bono Cultural para después revenderlas a otros menores que no disponen de la ayuda.

Una práctica que abre la puerta a un posible fraude.

“Bono Cultural Party”

Lejos de frenar, la discoteca anuncia para este fin de semana una fiesta bajo el nombre “Bono Cultural Party”.

El debate está servido: ¿desvío del espíritu de la ayuda pública o vacío legal mal regulado?

