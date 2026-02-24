Antena3
Santiago Abascal: "El PP actúa como si intentara pactar con salvajes e intentando domar a Vox"

El líder de Vox se sienta en el plató de Espejo Público con Susanna Griso. Santiago Abascal ha analizado las negociaciones pendientes de su partido en Aragón y Extremadura.

Abascal en Espejo Público.

Laura Simón
Inmerso en los viajes de su campaña electoral, Santiago Abascal se sienta en el plató de Espejo Público para tomarse 'Un café con Susanna'. Asegura que disfruta mucho de las campañas. "Sobre todo escucho y sé cuáles son los problemas que preocupan a los españoles".

Después de las últimas elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón el PP ha lanzado una hoja de ruta para pactar con Vox, unas indicaciones de partido que a Abascal no le suenan bien. "No me suena bien, cuando se habla de lo obvio en el marco de un acuerdo con Vox se está ofendiendo a alguien".

Entiende que para pactar con Junts o con el PSOE se pongan esos marcos de respecto al estado de derecho, la corona, la democracia o la constitución, pero no cuando se trata de Vox. "Yo he acreditado con mi integridad física ese respeto", mantiene. "Me parece un insulto a sus dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Ni Azcón ni Guardiola van a pactar nada contra la legalidad".

"Este documento se enmarca dentro de los problemas que tiene el PP"

Mantiene que este documento se enmarca dentro de los problemas del PP "con demasiados mensajes y mucha confusión".

Cree que en Extremadura y Aragón tienen que negociar los equipos a los que se ha asignado para ello. Establece que sus líderes autonómicos tienen la libertad que le han dado sus votantes en función del resultado de las elecciones. "Tienen un marco de negociación, me sorprende que el marco lo ponga aquel que necesita los votos".

"Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos y qué necesitamos pero que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes e intentando domar a Vox no lo entiendo".

