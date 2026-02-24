Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por "injurias" tras las acusaciones públicas de "abusos sexuales"

Julio Iglesias ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por unas declaraciones en las que le atribuyó conductas como "abusos sexuales" y mantener a trabajadoras en una "situación de esclavitud". El artista ha presentado esta semana una demanda de conciliación, trámite previo obligatorio antes de interponer una querella por calumnias o injurias.

por su parte, Yolanda Díaz ha respondido asegurando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras. "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha escrito la vicepresidenta este martes en su cuenta de la red social Bluesky.

El movimiento judicial se produce después de que dos extrabajadoras del cantante presentaran una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presunta agresión sexual. La Fiscalía archivó el caso en enero por falta de competencia. Tras ese archivo, el entorno del artista ha optado por responder en el plano judicial a las manifestaciones públicas realizadas por la ministra.

Las declaraciones cuestionadas

Según consta en el escrito presentado por la defensa de Iglesias, ejercida por el penalista José Antonio Choclán, la demanda se centra en un mensaje difundido por Yolanda Díaz el 13 de enero en la red social Bluesky. En ese mensaje escribió: "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente". Añadía además: "Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de eldiario.es por denunciarlo".

Al día siguiente, en una entrevista en La Hora de la 1, Díaz afirmó: "Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, Se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que, además, estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias". Durante esa intervención también utilizó la expresión "presunto agresor" al referirse al cantante.

La petición del artista

En la demanda de conciliación, el intérprete solicita que la vicepresidenta se retracte de sus manifestaciones, que reconozca "el daño causado" y que lo indemnice "con el importe en el que se fijen prudencialmente los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso".

La defensa sostiene que las declaraciones atribuyen de manera directa la condición de "abusador sexual" al cantante y que se ha presentado a las denunciantes como "víctimas" de hechos "no acreditados". El escrito reprocha también que la ministra utilizara el caso concreto para "extenderlo a una situación generalizada", vinculándolo a lo que la demanda califica como una extrapolación hacia un "maltrato sistémico".

Presunción de inocencia

Entre los argumentos expuestos, el abogado del artista sostiene que la vicepresidenta habría "incumplido abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado", al no respetar el derecho a la presunción de inocencia "en su dimensión procesal y social". La defensa entiende que un miembro del Gobierno debe abstenerse de realizar manifestaciones que puedan vulnerar ese principio.

Fuentes del equipo jurídico del cantante señalan que se trata de la primera acción judicial emprendida en relación con este asunto. Si no se alcanza acuerdo en el acto de conciliación, el siguiente paso podría ser la presentación de una querella formal por injurias o calumnias.

