Para 4 personas

Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

Qué fácil es elaborar un postre delicioso como esta banda de kiwi con crema. Si compras la lámina de hojaldre, la elaboración de esta receta se convierte en un proceso divertido y muy sencillo.

El hojaldre debe pasar directamente de la nevera al horno para que las capas de grasa no se derritan antes de tiempo, permitiendo que suba correctamente.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 lámina de hojaldre
  • 2 kiwis verdes
  • 2 kiwis amarillos
  • 300 g de crema pastelera
  • 1 huevo
  • 20 g de piñones
  • 1 cucharada de miel
  • Hojas de menta
Elaboración

Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia y córtala por la mitad, a lo largo. Haz unos pliegues hacia adentro alrededor de cada trozo (repulgue). Coloca las 2 láminas en una placa cubierta con papel de horno. Bate un huevo y pinta las bandas de hojaldre. Pincha el fondo varias veces con un tenedor (para que el hojaldre no suba). Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos. Deja que se templen.

Tuesta los piñones a fuego suave en una sartén sin aceite, hasta que se doren. Reserva.

Pela los kiwis, ábrelos por la mitad a lo largo y córtalos en medias lunas finas. Reserva.

Reparte la crema pastelera entre las dos bandas. Cubre con las rodajas de kiwi verde y amarillo.

Esparce por encima los piñones y moja con un hilo de miel. Decora con unas hojas de menta.

