Banda de kiwi con crema, un postre rápido y muy resultón de Arguiñano

El hojaldre debe pasar directamente de la nevera al horno para que las capas de grasa no se derritan antes de tiempo, permitiendo que suba correctamente.

Ingredientes, para 4 personas

1 lámina de hojaldre

2 kiwis verdes

2 kiwis amarillos

300 g de crema pastelera

1 huevo

20 g de piñones

1 cucharada de miel

Hojas de menta

Ingredientes Banda de kiwi con crema | antena3.com

Elaboración

Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia y córtala por la mitad, a lo largo. Haz unos pliegues hacia adentro alrededor de cada trozo (repulgue). Coloca las 2 láminas en una placa cubierta con papel de horno. Bate un huevo y pinta las bandas de hojaldre. Pincha el fondo varias veces con un tenedor (para que el hojaldre no suba). Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos. Deja que se templen.

Pincha el fondo varias veces con un tenedor | antena3.com

Tuesta los piñones a fuego suave en una sartén sin aceite, hasta que se doren. Reserva.

Pela los kiwis, ábrelos por la mitad a lo largo y córtalos en medias lunas finas. Reserva.

Reparte la crema pastelera entre las dos bandas. Cubre con las rodajas de kiwi verde y amarillo.

Reparte la crema pastelera entre las dos bandas | antena3.com

Esparce por encima los piñones y moja con un hilo de miel. Decora con unas hojas de menta.