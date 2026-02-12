Antena3
Marhuenda, crítico con la nueva alianza de izquierdas: "Hay que crear un partido fashion de Yolanda y Rufián"

Tanto Susana Díaz como Paco Marhuenda han utilizado el sarcasmo para referirse a la unión de fuerzas situadas más a la izquierda del espectro político. El periodista y la senadora hacían lecturas distintas, pero con ciertas similitudes, sobre los motivos que han llevado a unirse contra la derecha a Sumar, IU, ERC, los Comunes, o Más Madrid.

Paco Marhuenda

Andrés Pantoja
El revuelo generado por el espacio abierto para liderar la nueva alianza de izquierdas que pretende frenar el auge de las derechas y que aglutina por el momento a varios partidos. Ha sonado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y coordinadora general de Sumar. También Gabriel Rufián, que al mismo tiempo que pedía unidad, afirmaba que se sentía legitimado por el apoyo social, para representar desde el independentismo catalán a un ciudadano de Algeciras, una reflexión contundente.

La senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hacía una reflexión sobre esas aparentes pretensiones del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, que aludirían a unas ambiciones políticas sin límites: "Bendita moqueta de Madrid, que gusta más que la República Catalana".

"Partido fashion"

Esa renovación pretendida por la coalición hacía manifestarse con ironía a Paco Marhuenda, director del periódico La Razón. El periodista respondía al líder de Izquierda Unida tras la entrevista que concedía Antonio Maíllo a Espejo Público. Sobre este nuevo proyecto de unidad de los progresistas: "Hay que hacer un partido fashion, ¿eh? Sí, de Rufián y de Yolanda".

"Tiene una empanada... Vamos... Independentista representando a Algeciras, ¡es de broma!", sentenciaba Paco con una media sonrisa.

