Marhuenda, crítico con la nueva alianza de izquierdas: "Hay que crear un partido fashion de Yolanda y Rufián"

El revuelo generado por el espacio abierto para liderar la nueva alianza de izquierdas que pretende frenar el auge de las derechas y que aglutina por el momento a varios partidos. Ha sonado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y coordinadora general de Sumar. También Gabriel Rufián, que al mismo tiempo que pedía unidad, afirmaba que se sentía legitimado por el apoyo social, para representar desde el independentismo catalán a un ciudadano de Algeciras, una reflexión contundente.

La senadora del Partido Socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hacía una reflexión sobre esas aparentes pretensiones del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, que aludirían a unas ambiciones políticas sin límites: "Bendita moqueta de Madrid, que gusta más que la República Catalana".

"Partido fashion"

Esa renovación pretendida por la coalición hacía manifestarse con ironía a Paco Marhuenda, director del periódico La Razón. El periodista respondía al líder de Izquierda Unida tras la entrevista que concedía Antonio Maíllo a Espejo Público. Sobre este nuevo proyecto de unidad de los progresistas: "Hay que hacer un partido fashion, ¿eh? Sí, de Rufián y de Yolanda".

"Tiene una empanada... Vamos... Independentista representando a Algeciras, ¡es de broma!", sentenciaba Paco con una media sonrisa.

