Rosa Belmonte, sobre el adiós de Yolanda Díaz de la política: "No tiene quien le quiera"

La mañana de este miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo sorprendía con un anuncio público que apunta a ser una de las noticas políticas de la semana junto con la desclasificación de documentos clasificados relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Yolanda Díaz ha hecho público su adiós a la política. Eso sí, su adiós a la vida como servidora pública se hará efectivo al termino de la presente legislatura, de momento ha avisado que hasta entonces seguirá trabajando en el Gobierno de Pedro Sánchez. Las lecturas son numerosas y variadas.

En plató se escuchaba un análisis que vincula la renuncia de la líder de Sumar a una salida honorable y desde lo más alto, dado que no contaría con apoyos suficientes para seguir liderando, por ejemplo la nueva coalición de izquierdas anunciada en las últimas semanas.

"No tiene quien le quiera"

La abogada y escritora Rosa Belmonte hacía su valoración, desde un tono irónico, comparando esta situación con la batalla que mantiene el portavoz del Ayuntamiento de Madrid de Vox con su propio partido: "Esto es como si Ortega Smith dice: 'No me presento a las próximas elecciones, pero voy a acabar la legislatura en el Ayuntamiento'".

Las palabras de Belmonte provocaban la reacción inmediata de la presentadora. Susanna Griso, entre risas opinaba de la acidez de su compañera: "¡Qué mala leche tienes! ¡Qué mala leche tienes!".

"Que no tiene quien le quiera", respondía Rosa: "La metáfora no podía ser más adecuada", le concedía Susanna.

¿Nueva colaboradora de tv?

La periodista Gema López por su parte expresaba un deseo de compartir espacio laboral con la todavía ministra: "A mi como colaboradora sí me gustaría, de corazón o de lo que fuese". En plató surgían opiniones encontradas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.