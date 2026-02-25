Yolanda Díaz anuncia que no encabezará Sumar para las próximas elecciones

La líder de Sumar Yolanda Díaz no se presentará a las próximas elecciones generales previstas para 2027. "No seré candidata", así lo ha anunciado la ministra de Trabajo a través de sus redes sociales, explicando que seguirá "trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato en las urnas".

Se trata de "una decisión muy meditada", comunicada previamente a sus allegados, su espacio político y al presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Sin embargo, a pesar de dar un paso al lado ha asegurado no arrepentirse de haber sido candidata de Sumar, reconociendo que "la política es dura, especialmente, para las mujeres". Por ello, se siente "orgullosa de todo lo conseguido de forma colectiva".

Explica que cuando fue nombrada ministra tenía un objetivo: "servir a las trabajadoras y trabajadores" de España. Pero también confiesa que ha tenido la "fuerza de desfallecer, cada momento de duda, de conflicto, ha sido la brújula de los trabajadores y trabajadoras la que me ha indicado el camino".

En su carta pública ha explicado todos los hitos que ha conseguido el Gobierno desde que llegó como ministra de Trabajo y que le "parecían imposibles": "Una tasa de paro por debajo del 10% con récord de personas ocupadas y con enormes tasas de contratación indefinida". Así mismo no ha querido olvida el aumento del salario mínimo, "un 66% hasta los 1221 euros con justicia fiscal" o la reducción de la pobreza juvenil hasta rozar el 20%. Aún así ha expresado que "queda mucho por hacer".

El anuncio llega días después del la ratificación de los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno para ir juntos con un nuevo proyecto "más sólido" para las elecciones general del 2027. Las formaciones de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes celebraron el acto 'Un paso al frente' en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, con la ausencia de Yolanda Díaz.

"No la quieren ni los suyos"

Según han trasladado fuentes del Partido Popular a Antena 3 Noticias que la renuncia de la ministra de Trabajo es "forzosa y no obedece a ningún otro motivo que el haber asumido que la iban a laminar".

Aseguran que no lo hace de forma voluntaria, sino "porque sabe que no la quieren ni los suyos" ni cuenta con "influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez": "No elige el qué hacer, irse. Elige el cuándo comunicarlo, hoy". Aunque señalan que la vicepresidenta, al igual que se quedó en Sumar "cuando dijo que dejaría la dirección" del partido, "querrá mantener un acta en el Congreso ahora que dice que no será candidata a la presidencia del Gobierno".

Consideran que con este anuncio, Díaz no hace más que "adelantarse a una realidad", la de que "la vicepresidencia del Gobierno se la van a quitar los españoles a ella y a su compañero Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales". "Los días de Yolanda Díaz de vivir de la política ni acaban hoy ni acabarán cuando termine la Legislatura", expresan las misma fuentes.

Denunciada por Julio Iglesias

Su renuncia también llega 24 horas después de ser denunciada por el cantante Julio Iglesias tras atribuirle conductas como "abusos sexuales" y mantener a trabajadoras en una "situación de esclavitud".

Su abogado instó a la vicepresidenta segunda a "rectificar públicamente" para retirar la querella, sin embargo Díaz, respondió a través de la red social Bluesky que "con denuncia o sin denuncias, las mujeres ya no callamos": "Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo".

