Javier Gurruchaga celebra, a partir de las 17:00h, 50 años de La Orquesta Mondragón con Sonsoles Ónega

El artista Javier Gurruchaga llega al plató de Y ahora Sonsoles para celebrar 50 años de La Orquesta Mondragón. A partir de las 17:00h en directo con Sonsoles Ónega.

Javier Gurruchaga, cantante de la Orquesta Mondragón

Óscar Martín
Publicado:

Si hay alguien que ha marcado a una generación con sus canciones y su gran sentido del humor, es Javier Gurruchaga. El artista nos visita esta tarde en Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Ónega hará un repaso por una exitosa carrera de la que celebra ya 50 años sobre los escenarios.

Viajaremos al pasado y conoceremos también los proyectos que tiene en mente. No te lo pierdas a partir de las 17:00h en directo en Antena 3.

