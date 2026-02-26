Javier Gurruchaga celebra, a partir de las 17:00h, 50 años de La Orquesta Mondragón con Sonsoles Ónega

Si hay alguien que ha marcado a una generación con sus canciones y su gran sentido del humor, es Javier Gurruchaga. El artista nos visita esta tarde en Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Ónega hará un repaso por una exitosa carrera de la que celebra ya 50 años sobre los escenarios.

Viajaremos al pasado y conoceremos también los proyectos que tiene en mente. No te lo pierdas a partir de las 17:00h en directo en Antena 3.