Según 'Más Espejo'

La hija de la actriz Marisa Porcel vive como okupa en un chalet de Las Rozas donde tiene un helicóptero aparcado en el jardín

Tal y como ha podido saber el programa 'Más Espejo', la hija de la actriz Marisa Porcel; conocida como Pepa en 'Escenas de matrimonio', vive como okupa en un chalet de Las Rozas en el que tiene aparcado un helicóptero en el jardín.

Hija de una famosa actriz, acusada de okupa.

Laura Simón
Publicado:

Marisa Porcel fue una actriz muy conocida en el panorama nacional que cosechó grandes éxitos por su papel de Pepa en el programa 'Escenas de Matrimonio'. Marisa murió en el año 2018 y hoy vuelve a ser noticia por su hija Paloma.

Según ha podido saber el programa 'Más Espejo', madre e hija acumularon una deuda millonaria y tras la muerte de la actriz la vivienda fue embargada y posteriormente subastada. En esa subasta un nuevo comprador se hace con el chalé y se lo encuentra okupado por la hija de la actriz, que incluso tiene un helicóptero aparcado en el jardín. Paloma Porcel es dobladora y ha trabajado en series míticas como 'Sexo en nueva York'.

La vivienda en la que ahora vive como okupa está situada en Las Rozas (Madrid), en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid.

El nuevo comprador de la casa vendí la vivienda por 700.000 euros

El hombre que compró la vivienda en la subasta la volvió a vender por 700.000 euros avisando al nuevo comprador de que en el interior de la casa seguía residiendo Paloma.

Ahora la hija de la actriz se niega a abandonar la que era su casa. Según denuncia el actual propietario le hizo una oferta para que abandonara la casa y llegó a ofrecerse a pagar la mudanza y más 20.000 euros. Pero lejos de aceptar esta oferta, la mujer le hizo una nueva petición: 300.000 euros para salir.

La actriz se protege tras supuestos contratos de alquiler falsos hechos a su jardinero, que es su pareja. Los dueños llevan 2 años esperando su casa teniendo que pagar 3.000 euros de alquiler.

