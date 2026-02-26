Antena3
Para 4 personas

Receta fácil con sabores del mar: guiso de patatas con salmón, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado un guiso de patatas con salmón facilísimo y perfecto para cuidar tu salud alimenticia sin renunciar al sabor.

Guiso de patatas con salmón

Consume el salmón uno o dos días después de comprarlo ya que no tiene buen envejecer. Si tu intención es congelarlo, no es recomendable mantenerlo más de tres meses en el congelador, ya que la grasa de los pescados azules (incluido el salmón) se degenera y sabe rancia.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 patatas grandes
  • 600 g de salmón fresco
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 2 zanahorias
  • 1,5 l. de caldo de pescado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta blanca
  • 1 cucharada de hierbas provenzales
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1 cucharadita de pimentón
  • Perejil
Ingredientes Guiso de patatas con salmón
Ingredientes Guiso de patatas con salmón | antena3.com

Elaboración

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Retira la piel del salmón y córtalo en tacos. Salpimiéntalo, introdúcelo en la cazuela y dale un salteado breve, hasta que se dore. Retíralo a un plato y resérvalo.

Salpimiéntalo, introdúcelo en la cazuela y dale un salteado breve
Salpimiéntalo, introdúcelo en la cazuela y dale un salteado breve | antena3.com

Pela la cebolla y las zanahorias. Retira el rabo y las pepitas del pimiento. Pica finamente las hortalizas e introdúcelas en la misma tartera. Sazona y deja pochar a fuego medio durante 12-15 minutos. Añade las hierbas de Provenza, el pimentón y la cúrcuma. Mezcla bien. Pela las patatas, cáscalas y agrégalas al guiso. Vierte el caldo de pescado, tapa y cocina a fuego suave durante 30-35 minutos. Introduce el salmón y apaga el fuego. Rectifica de sal, tapa y deja reposar durante 2-3 minutos.

Sazona y deja pochar a fuego medio
Sazona y deja pochar a fuego medio | antena3.com

Espolvorea el guiso con perejil picado y sírvelo en platos hondos. Decora el plato con una hojita de perejil.

