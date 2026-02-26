Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Joaquín estalla entre risas al ver a Susana disfrazada de geisha: “Me das miedo”
El capitán deja uno de sus momentos más divertidos cuando Joaquín no puede contener la risa al descubrir a Susana caracterizada como geisha y reaccionar con un comentario inesperado.
La caracterización de Susana como geisha sorprende a Joaquín en Japón y provoca un ataque de risa inmediato. Nada más verla aparecer, el exfutboista no puede contenerse y le suelta entre carcajadas: ¡Estás horrorosa!, generando un momento espontáneo entre la pareja.
Susana encaja el comentario de su marido con deportividad y le pone humor también a su idea de convertirse en geisha.