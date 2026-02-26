Joaquín estalla entre risas al ver a Susana disfrazada de geisha: “Me das miedo”

La caracterización de Susana como geisha sorprende a Joaquín en Japón y provoca un ataque de risa inmediato. Nada más verla aparecer, el exfutboista no puede contenerse y le suelta entre carcajadas: ¡Estás horrorosa!, generando un momento espontáneo entre la pareja.

Susana encaja el comentario de su marido con deportividad y le pone humor también a su idea de convertirse en geisha.