La familia del menor que cayó a 20 metros de altura: "La rejilla de ventilación estaba en el suelo y suelta, no nos dio tiempo a reaccionar"

En L'Hospitalet de Llobregat un suceso ha conmocionado a toda la localidad. En el Hotel Hyatt del municipio se celebraba una boda el pasado fin de semana. Al evento acudieron cientos de invitados para disfrutar de un enlace lleno de música, lujo y fiesta. Sin embargo, lo que en principio parece un accidente, cambió el transcurso de la boda.

En la madrugada de la noche del sábado al domingo, un menor cayó desde una altura de 20 metros. El que durante años fue el inmueble más alto del municipio con 105 metros de altura y 29 plantas vivió momentos de tensión, nervios y gritos.

“Había una rejilla de ventilación en el suelo y abierta”

‘Más Espejo’ ha podido hablar con Simón, el portavoz de la familia. “Para nosotros, cada día que pase, es una esperanza más que tenemos”, cuentan desde la puerta del hospital donde el menor se recupera en la UCI. “Nuestro niño está grave, con pronóstico reservado y cada día que pase nosotros nos aferramos a la fe de que Dios hará un milagro”, cuentan esperanzados.

“A día de hoy no entendemos cómo un niño de cinco años, puede manipular una alcantarilla de ventilación y precipitarse al vacío a una altura como esa”, explican para esclarecer lo ocurrido. Al parecer, una rejilla “que estaba en el suelo y suelta, dentro del hotel en la sala anexa donde se estaba celebrando el banquete”, fue el lugar por donde el pequeño cayó.

Los hechos tuvieron lugar en uno de los espacios de restauración del interior del hotel. Al parecer, el niño se encontraba jugando con otros menores durante el evento. “El niño estaba jugando con sus primos, de la misma edad y todo ocurrió muy rápido, no dio tiempo a reaccionar”, explica Simón.

“La familia está destrozada, hundida”

Los curiosos que se acercaron hasta este punto hablaron de una trifulca que se generó entre todos los asistentes a la boda y los Mossos d’Esquadra. Sin embargo, estas informaciones es lo que ha motivado a la familia a hablar. “Uno de los motivos por los que la familia decidimos hablar, es desmentir los bulos. En ningún momento hubo enfrentamientos entre la familia y los Mossos d' Esquadra”, cuenta Simón.

Sí que aclara que “es cierto que si vivieron momentos de tensión, porque nadie sabía lo que había pasado”. A pesar del mal trago vivido, “el comportamiento de la familia fue ejemplar”, narra Simón.

La versión del hotel

Jordi Mir, director general del hotel, ha explicado a Crónica Global que su “prioridad es expresar nuestro apoyo y solidaridad al menor herido y a su familia. Actualmente se está llevando a cabo una investigación, estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes y, por el momento, no podemos hacer más comentarios al respecto".

Tras la caída, quedó inconsciente con lesiones muy graves. El pequeño permanece en la unidad de cuidados intensivos estable dentro de la gravedad.

Los mossos d’esquadra mantienen abiertas diligencias para determinar desde qué punto exacto cayó el niño y en qué circunstancias, aunque no se han detectado indicios de criminalidad.

