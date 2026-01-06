Publicidad
El Hormiguero
Mario Casas cuenta cómo transformó su rutina al dejar el alcohol y el tabaco
El actor explicó que apartó los vicios y encontró en el deporte una nueva forma de equilibrio.
Mario Casas regresó a El Hormiguero y habló con total sinceridad sobre el cambio vital que experimentó al dejar el alcohol y el tabaco.
Según explicó, todo ese proceso lo canalizó a través del deporte, que pasó a formar parte esencial de su rutina. Para él, entrenar se convirtió en algo tan necesario como comer, una herramienta clave para mantenerse centrado y sentirse mejor física y mentalmente.