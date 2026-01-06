Antena3
Mario Casas explica cómo ha cambiado su vida tras dejar el alcohol y el tabaco: "El deporte es como comer"

El Hormiguero

Mario Casas cuenta cómo transformó su rutina al dejar el alcohol y el tabaco

El actor explicó que apartó los vicios y encontró en el deporte una nueva forma de equilibrio.

Mario Casas regresó a El Hormiguero y habló con total sinceridad sobre el cambio vital que experimentó al dejar el alcohol y el tabaco.

Según explicó, todo ese proceso lo canalizó a través del deporte, que pasó a formar parte esencial de su rutina. Para él, entrenar se convirtió en algo tan necesario como comer, una herramienta clave para mantenerse centrado y sentirse mejor física y mentalmente.

