Mario Casas cuenta cómo transformó su rutina al dejar el alcohol y el tabaco

Mario Casas regresó a El Hormiguero y habló con total sinceridad sobre el cambio vital que experimentó al dejar el alcohol y el tabaco.

Según explicó, todo ese proceso lo canalizó a través del deporte, que pasó a formar parte esencial de su rutina. Para él, entrenar se convirtió en algo tan necesario como comer, una herramienta clave para mantenerse centrado y sentirse mejor física y mentalmente.