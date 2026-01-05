Isabel Díaz Ayuso carga contra el expresidente Zapatero por Venezuela: "Se ha lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano"

Isabel Díaz Ayuso aseguraba que Venezuela está mejor hoy y lo estará aún más mañana tras la intervención militar de Estados Unidos que concluía con la captura de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York, donde será juzgado enfrentando cargos por narcoterrorismo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente la postura del Ejecutivo español en los últimos años con Venezuela, y ha llegado a asegurar que "tratan como legítimo un estado criminal funcional", citando a varios organismos internacionales de prestigio como respaldo a sus palabras.

"España entre otros países, y la Unión Europea, deben pedir perdón al pueblo de Venezuela por mirar para otro lado", sentenciaba Ayuso haciendo alusión a las "torturas, hambruna", o "crímenes de lesa humanidad".

¿Zapatero investigado?

Ayuso afirmaba que Zapatero sería una de as 64 personas investigadas por las autoridades de EEUU "por una red criminal" que habría llevado toneladas de droga al país norteamericano: "Podría haber estado trasportando entre 200 y 250 toneladas anuales de droga a los Estados Unidos".

La política madrileña ha sido muy contundente con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, observador de procesos electorales venezolanos y mediador de España en Venezuela. Exige explicaciones al expresidente español, al que acusa de blanquear y representar al régimen, por sus relaciones diplomáticas y negocios: "¿De que vivió? Siempre colaborando, cooperando con la dictadura y con este narco- estado. ¡Yo siento vergüenza!".

"¿De verdad que no veía nada como observador internacional? ¿De verdad que la Unión Europea y España, lo mejor que hemos podido enviar es a Zapatero?", exclamaba Ayuso.

Lamentaba la líder del Partido Popular de Madrid que la intervención haya tardado tanto: "¿¡Cómo hemos llegado a esto!? Los demás deberíamos haber actuado hace mucho". Y también mencionaba al mismo tiempo al terrorismo, al comunismo internacional, a Pedro Sánchez y a Zapatero, para hablar de una planificación internacional del crimen organizado.

El futuro de Venezuela

Pese a las palabras de Donald Trump, descartando a la recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como figura relevante en la transición que enfrenta Venezuela, Díaz Ayuso considera a la líder de la oposición venezolana como "la líder indiscutible del futuro de la propia Venezuela".

