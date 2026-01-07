Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Hoy, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero inauguran el año en El Hormiguero

Las actrices visitan el programa para arrancar el año con energía y muchas historias que contar.

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero

Publicidad

El Hormiguero arranca 2026 con las pilas cargadas y la visita de Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, tres actrices que llegan al programa para compartir este nuevo comienzo de año. Las intérpretes hablarán del buen momento profesional que atraviesan y de cómo afrontan los nuevos retos que les esperan en los próximos meses.

Durante la entrevista, también comentarán su participación en la nueva temporada de Machos Alfa, una serie que regresa con nuevos episodios y situaciones cargadas de humor y actualidad. Sin centrarse en la promoción, la charla permitirá conocer cómo ha sido el reencuentro entre ellas, el ambiente de trabajo y algunas anécdotas del rodaje, en una noche que promete cercanía y complicidad.

Sobre ellas:

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero cuentan con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. A lo largo de sus carreras han demostrado versatilidad y personalidad propia, construyendo personajes muy reconocibles y ganándose el cariño del público. Juntas forman un trío que destaca por su naturalidad, su química en pantalla y su capacidad para conectar con el espectador.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero

Hoy, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero inauguran el año en El Hormiguero

Mario Casas explica cómo ha cambiado su vida tras dejar el alcohol y el tabaco: "El deporte es como comer"

Mario Casas cuenta cómo transformó su rutina al dejar el alcohol y el tabaco

"Aún recuerdo a mi primer amor": Mario Casas cuenta

¡Momento emotivo! Mario Casas recuerda a su primer amor en El Hormiguero

ROSCÓN MAÑANA
Nutrición

"Con nata" o "con sabor": la diferencia en el precio del roscón al descubierto

indonesia
Indonesia

Abuelo de la familia del naufragio de Indonesia: "La ilusión de recuperar los cuerpos"

Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?
El Rosco | 5 de enero

Rosa, a dos letras de completar El Rosco: ¿bote de 2.584.000 euros como regalo de Reyes Magos?

Aunque el duelo ha estado muy igualado durante la primera vuelta, la concursante coruñesa ha protagonizado un final espectacular y Manu se ha quedado con el carbón.

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 5 de enero

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra: ¡qué giro final!

El concursante ha logrado sorprender con sus versos a Marta Hazas, Eduardo Navarrete, Fernando Tejero y Valeria Vegas.

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

amparo larrañaga

Solo Amparo Larrañaga sabía que su abuelo iba a morir: "El regalo más preciado es la confianza"

Publicidad