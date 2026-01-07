Hoy, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero inauguran el año en El Hormiguero

El Hormiguero arranca 2026 con las pilas cargadas y la visita de Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, tres actrices que llegan al programa para compartir este nuevo comienzo de año. Las intérpretes hablarán del buen momento profesional que atraviesan y de cómo afrontan los nuevos retos que les esperan en los próximos meses.

Durante la entrevista, también comentarán su participación en la nueva temporada de Machos Alfa, una serie que regresa con nuevos episodios y situaciones cargadas de humor y actualidad. Sin centrarse en la promoción, la charla permitirá conocer cómo ha sido el reencuentro entre ellas, el ambiente de trabajo y algunas anécdotas del rodaje, en una noche que promete cercanía y complicidad.

Sobre ellas:

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero cuentan con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. A lo largo de sus carreras han demostrado versatilidad y personalidad propia, construyendo personajes muy reconocibles y ganándose el cariño del público. Juntas forman un trío que destaca por su naturalidad, su química en pantalla y su capacidad para conectar con el espectador.