Así despertaron los venezolanos del exilio con la noticia de la captura de Maduro: "¡Libertad, la libertad! Gracias, Estados Unidos"

Las reacciones de los venezolanos a la noticia de la invasión anunciada por Donald Trump han quedado registradas en numerosos vídeos que circulan desde las primeras horas tras conocerse la información.

Las grabaciones recogen escenas de abrazos, llantos y gestos de sorpresa que evidencian el impacto emocional del anuncio.

Las imágenes muestran a personas que, al recibir la noticia, reaccionan de forma inmediata sin discursos ni consignas. Padres abrazando a hijos, hermanos y familiares totalmente emocionados. En varios vídeos se observa cómo algunos se abrazan en silencio, otros rompen a llorar y algunos permanecen inmóviles durante unos segundos, asimilando lo ocurrido.

La mayoría de las respuestas se expresan a través de gestos: manos en el rostro, lágrimas visibles y abrazos prolongados. Como en el primer vídeo, en el que un hombre le dice a su mujer que aún está en la cama con sus hijos la noticia.

En algunos casos, la sorpresa se traduce en expresiones de incredulidad, con miradas fijas a la pantalla del teléfono o a quienes comunican la información. En uno de los vídeos, después de confirmar la veracidad de la noticia, lo primero que hace es darle las gracias a Estados Unidos por la intervención.

El llanto aparece como una constante en las grabaciones. Los abrazos, por otra parte, funcionan como un gesto de apoyo mutuo, una forma de compartir una emoción difícil de verbalizar en ese primer momento.

Sin mensajes políticos explícitos

En los vídeos no se aprecian mensajes políticos articulados ni valoraciones sobre las consecuencias de la invasión. La reacción es inmediata y humana, centrada en la emoción del instante. Entre abrazos, lágrimas y sorpresas, el anuncio de la captura de Maduro por parte de Trump ha dejado momentos inolvidables para muchos.

