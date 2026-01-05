Juan Carlos I afronta un nuevo cumpleaños en Abu Dabi, solo y envuelto en polémica

El rey emérito Juan Carlos I se prepara para celebrar en los próximos días un nuevo cumpleaños desde su residencia en Abu Dabi, donde vive desde agosto de 2020. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando su entorno organizó una celebración privada con un espectáculo de drones en su honor, este 2025 el aniversario llega rodeado de polémica y sin señales de que vaya a producirse ningún gesto público o institucional.

El cumpleaños del emérito se produce tras meses de reaparición mediática y en un contexto especialmente sensible para la Casa Real. A finales de 2025, Juan Carlos I publicó sus memorias bajo el título Reconciliación, una obra que reabrió el debate sobre su figura y su relación con la Corona.

El contenido del libro, lejos de cerrar heridas, introdujo nuevos elementos de fricción, especialmente por los comentarios de conversaciones privadas y reflexiones personales.

Un aniversario condicionado por las memorias

Entre los pasajes más comentados figura la referencia a una llamada atribuida a Felipe VI para desaconsejar su presencia en el campeonato del mundo de vela de Sanxenxo. "El gobierno me ha pedido que te pida que no vengas en junio para el campeonato del mundo de vela en Sanxenxo", recoge el texto. El emérito añade una reflexión sobre el cambio que percibe en su hijo: "Me pregunté dónde había quedado la ternura y su compasión. No encontraba más a ese joven hombre sonriente y gentil de antes. El peso de la corona le había cambiado".

Silencio institucional

A esta polémica se sumó recientemente la difusión de un vídeo dirigido a los españoles, en el que el emérito reivindica su papel en la historia democrática y lanza un mensaje de respaldo a su hijo. "Os pido que apoyes a mi hijo el rey Felipe en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo", afirma en la grabación.

Desde Casa Real, y en concreto desde Palacio de la Zarzuela, no se ha hecho ningún comentario ni sobre el próximo cumpleaños ni sobre las recientes iniciativas del emérito. Todo apunta a que Juan Carlos I volverá a afrontar su aniversario lejos de España, previsiblemente en solitario y con una controversia aún abierta que condiciona cualquier gesto.

