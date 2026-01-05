VENEZUELA
Tenso debate entre Andrés Villavicencio y Arantxa Tirado por Venezuela: "¡Saquen sus asquerosas manos de mi bandera!"
Andrés Villavicencio vive exiliado en España tras huir de Venezuela por custodiar las actas electorales que, según denuncia, prueban la victoria de Edmundo González en 2024. Su testimonio ha provocado un duro enfrentamiento en Espejo Público con la politóloga Arantxa Tirado, que niega que el país viva bajo una dictadura.
- Noticias de Venezuela de hoy 5 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro
- Isabel Díaz Ayuso carga contra el expresidente Zapatero por Venezuela: "Se ha lucrado con el sufrimiento del pueblo venezolano"
- Margallo, sobre la situación de Venezuela: "El 78% de la población que se ha quedado allí está por debajo del umbral de la pobreza"
Andrés Villavicencio vive exiliado en España tras huir de Venezuela por custodiar las actas de las elecciones presidenciales de 2024. Unos documentos que, según denuncia, avalan la victoria del candidato opositor Edmundo González, que habría obtenido el 73% de los votos. Su testimonio se ha escuchado en varias ocasiones en el programa Espejo Público, donde ha protagonizado duros enfrentamientos con la politóloga y profesora de Relaciones Internacionales Arantxa Tirado. Este lunes, de nuevo, ambos han protagonizado en Espejo Público un tenso cara a cara.
Tirado niega que en Venezuela exista una dictadura y rechaza lo que considera una injerencia de Estados Unidos en el país: “esto es un secuestro y un crimen” y critica duramente a la derecha española: “Nos llenamos la boca de América Latina, pero ¿qué hace la ultraderecha española representada por Díaz Ayuso? Someterse a la voluntad e intereses de Estados Unidos”.
¿Ha cobrado Arantxa Tirado del régimen de Maduro?
Durante el debate, Susanna Griso preguntó directamente a la politóloga si había cobrado del régimen de Nicolás Maduro. Arantxa Tirado respondió: “Yo tengo mi conciencia muy tranquila porque soy una militante y una académica que tiene sus principios”. La respuesta no convenció a Andrés Villavicencio, que replicó con contundencia: “Venezuela está ocupada por mafias iraníes, ocupada por los intereses rusos y chinos… y lo que está pasando no es más que el brazo de la justicia alcanzando a un narcotraficante que se dedicó a violar derechos humanos”.
El exiliado venezolano fue más allá y ha denunciado la situación que vive el país: “Los venezolanos queremos libertad y un país al que poder volver donde haya democracia y no haya un régimen criminal donde nos asesinen o nos lleven a centros de tortura por pensar lo contrario. Gente como Arantxa Tirado jamás ha condenado este tipo de violaciones y se dedican a decir que no hay dictadura en Venezuela”.
Maduro contra Espejo Público
En 2017, Nicolás Maduro criticó públicamente al programa Espejo Público por sus informaciones sobre Venezuela. A raíz de aquella polémica, Arantxa Tirado ha sido preguntada si condena la censura a Antena 3 en el Venezuela o si considera que es un canal golpista. Tirado ha respondido que: “Yo no me he pasado más de 20 años siguiendo la política venezolana para responder ahora aquí, en esta tertulia que parece un debate de los Teleñecos. Yo aspiro a tener algo más de nivel en el debate y análisis, porque creo que lo que está pasando en el mundo es muy importante”. Mientras tanto, Andrés Villavicencio continúa en España, lejos de su país, asegurando que su único objetivo es que se respete la voluntad de los venezolanos expresada en las urnas.
