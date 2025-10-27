Pilar Velasco, sobre los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía: "La obligación del consejero es dar tranquilidad a las víctimas, no llamarlas mentirosas"

La ciudadanía ha salido en la calle en Sevilla para manifestarse por los fallos en los cribados de cáncer de mama que dejaron sin notificar su diagnóstico a más de 2.300 mujeres en Andalucía. Sumado a las protestas de la ciudadanía, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha puesto en cuestión la capacidad de las autonomías del PP para llevar a cabo una buena labor de gestión.

Señala el director de El Mundo Joaquín Manso que "es curioso que quien no gestiona porque no tiene mayoría parlamentaria para sacar nada adelante se dedique a hacer oposición a los demás". Pone sobre la mesa además que la DANA inauguró un hito por la deslealtad con la que se condujo el Gobierno "con una administración autonómica que estaba en una situación critica y desbordada". "Lo que se inauguró entonces ha seguido de aquí en adelante", apunta.

Manso establece que el Gobierno andaluz está obligado a la máxima transparencia. "El relevo en la Consejería ha puesto a la persona de más peso político y confianza que es Antonio Sanz al frente de la crisis y esto es una demostración de la importancia política que le da Juanma Moreno".

"Es una obligación del PSOE hacer su oposición en Andalucía"

Para Pilar Velasco, es una obligación del PP criticar y cargar contra el Gobierno por la mala gestión de las pulseras de violencia de género y es una obligación del PSOE hacer su oposición en Andalucía contra la consejería de salud y ver hasta donde llega una negligencia que ha podido costar vidas.

"Si no se hace oposición y no se pone bien el foco normalizamos que haya 2.000 y pico mujeres que no hayan sabido nada", afirma.

"Las víctimas están nerviosas y es normal que hagan acusaciones"

Para la periodista "no puede ser que Juanma Moreno haya cesado a la consejera de Sanidad y que el consejero de presidencia y consejero de salud una semana después esté haciendo la gestión que esté haciendo". Mantiene que las víctimas del error en los cribados están nerviosas y es lógico que si no encuentran sus expedientes hagan acusaciones "que no sé donde van a acabar penalmente". La obligación de Antonio Sanz (nuevo consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía) es darles tranquilidad, no llamarlas mentirosas".

Velasco pone además de relieve que en el combate político nacional se está dejando de lado la gestión que afecta a muchos ciudadanos. "Hubo una orden en verano de pedir todas las comunidades autónomas unos medios que era imposible que pusiera el Gobierno. Pasa lo mismo ahora con los consejeros de Sanidad".

Comparte que la ministra de Sanidad tenga que poner las condiciones pero cree que los consejeros de Salud no se pueden levantar de una mesa donde necesitan gestionar sus competencias de comunidades autónomas que afectan a miles de mujeres.

