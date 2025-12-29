Paco Marhuenda responde a Óscar Puente tras referirse a él como "el paleto más facha": "Su hermana sería mejor ministra que él"

Al ministro de Transportes, Óscar Puente, parece no haberle gustado una de las últimas publicaciones sobre Pedro Sánchez del periódico 'La Razón', dirigido por el periodista Paco Marhuenda. En uno de sus nada nuevos tuits críticos con periodistas el ministro cargaba contra quien también es colaborador habitual de Espejo Público.

El análisis que hacía el periódico de las imágenes del presidente del Gobierno, mostrando parte del interior del Palacio de La Moncloa, no era del agrado de Óscar Puente a juzgar por su escueto juicio a Marhuenda: "Marhuenda es el facha más paleto de España".

"Para él es denigrante"

La mañana de este lunes el periodista restaba importancia a esas acusaciones y aprovechaba para responder al ministro, aunque reconocía tener ciertas dificultades a la hora de hacerlo.

En primer lugar revelaba que fue Pedro Sánchez quien se prestó para mostrar parte de la residencia presidencial. El 'tour de Moncloa' que ha originado la polémica.

"Un ministro del Reino de España tiene que tener más nivel"

"Me da mucha pena", lamentaba Marhuenda que la reacción de un ministro de España a una portada de un medio de comunicación fuera la descalificación. La consideraría impropia de alguien que ocupa un cargo de máxima responsabilidad del ejecutivo: "Para él es denigrante".

Al mismo tiempo aseguraba haber recibido felicitaciones desde otra parte del Gobierno y en contraposición a la actitud del ministro de Transportes subrayaba la educación y la cultura de su hermana, fiscal: "Sería mejor ministra que él".

