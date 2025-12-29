Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tensiones

Paco Marhuenda responde a Óscar Puente tras referirse a él como "el paleto más facha": "Su hermana sería mejor ministra que él"

Óscar Puente se ha referido de manera despectiva al periodista y director del periódico 'La Razón', Paco Marhuenda. El ministro de transportes dedicaba un texto tan breve como contundente contra Marhuenda, y éste ha dado la réplica en Espejo Público.

Paco Marhuenda y Óscar Puente

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Al ministro de Transportes, Óscar Puente, parece no haberle gustado una de las últimas publicaciones sobre Pedro Sánchez del periódico 'La Razón', dirigido por el periodista Paco Marhuenda. En uno de sus nada nuevos tuits críticos con periodistas el ministro cargaba contra quien también es colaborador habitual de Espejo Público.

El análisis que hacía el periódico de las imágenes del presidente del Gobierno, mostrando parte del interior del Palacio de La Moncloa, no era del agrado de Óscar Puente a juzgar por su escueto juicio a Marhuenda: "Marhuenda es el facha más paleto de España".

"Para él es denigrante"

La mañana de este lunes el periodista restaba importancia a esas acusaciones y aprovechaba para responder al ministro, aunque reconocía tener ciertas dificultades a la hora de hacerlo.

En primer lugar revelaba que fue Pedro Sánchez quien se prestó para mostrar parte de la residencia presidencial. El 'tour de Moncloa' que ha originado la polémica.

"Un ministro del Reino de España tiene que tener más nivel"

Paco Marhuenda

"Me da mucha pena", lamentaba Marhuenda que la reacción de un ministro de España a una portada de un medio de comunicación fuera la descalificación. La consideraría impropia de alguien que ocupa un cargo de máxima responsabilidad del ejecutivo: "Para él es denigrante".

Al mismo tiempo aseguraba haber recibido felicitaciones desde otra parte del Gobierno y en contraposición a la actitud del ministro de Transportes subrayaba la educación y la cultura de su hermana, fiscal: "Sería mejor ministra que él".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Elena Valenciano en Espejo Público.

Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Nutriman lunes

Alimentos y consejos caseros que pueden ayudar a sobrellevar la gripe

Paco Marhuenda y Óscar Puente

Paco Marhuenda responde a Óscar Puente tras referirse a él como "el paleto más facha": "Su hermana sería mejor ministra que él"

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"

Broma piedra
Viral

Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra
Año histórico

El 2025 de Pasapalabra: Manu, Rosa y un bote millonario que han roto todos los récords

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"
Las mejores opciones

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

Te presentamos cinco recetas del chef para poner el broche de oro a tu mesa de fin de año.

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas
Repasamos

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

La separación del cantante y la actriz ha desatado cientos de rumores. ¿Por qué ha dejado de seguir Candela a Alejandro Sanz? ¿Ha habido terceras personas involucradas?

Zurdo finde

Cuando ser zurdo era un estigma: “Me ataban las manos para que escribiera con la derecha”

Eva Soriano

Eva Soriano: “Tengo un veneno dentro que se llama competición”

Nutriman finde

La regla para ajustar las raciones y evitar que la subida de precios dispare la cesta de la compra

Publicidad