El chándal de Maduro causa furor tras difundirse la primera imagen de su arresto

La fotografía publicada por Trump tras la intervención desata interés por el atuendo del dirigente venezolano y su coste.

Chandal maduro

Una de las imágenes más comentadas en las últimas horas tras la intervención de Estados Unidos ha sido la primera fotografía de Nicolás Maduro difundida públicamente. La imagen fue publicada por Donald Trump en sus redes sociales y, más allá del contexto político, ha generado un notable interés por un detalle concreto: el chándal que vestía el dirigente venezolano en el momento de ser mostrado.

La fotografía muestra a Maduro con un atuendo compuesto por varias prendas y accesorios, lo que ha llevado a realizar un desglose aproximado del coste total del conjunto. Ese análisis se ha convertido en una de las noticias más llamativas derivadas de la publicación de la imagen.

El desglose del atuendo

Según la información difundida, el conjunto estaría compuesto por distintos elementos. En primer lugar, un antifaz cuyo precio se sitúa en torno a los 6,99 euros. A este se suma un casco antirruido, valorado en aproximadamente 11,99 euros. Ambos accesorios forman parte de la imagen difundida y han sido identificados como elementos básicos del atuendo.

El chándal en sí estaría dividido en dos piezas. La parte superior tendría un coste de 119,99 euros, mientras que la parte inferior alcanzaría los 99,99 euros. A estas prendas se añade un chaleco cuyo precio se eleva hasta los 425 euros, convirtiéndose en el elemento más caro del conjunto.

Un coste total que llama la atención

La suma de todos estos elementos situaría el coste total del atuendo en 663,96 euros. Esta cifra ha sido ampliamente comentada tras la difusión de la imagen, hasta el punto de generar una reacción que ha ido más allá del ámbito político. El llamado "chándal de Maduro" ha causado un notable revuelo a escala internacional.

La fotografía, concebida inicialmente como un mensaje político, ha terminado situando el foco en un elemento inesperado.

