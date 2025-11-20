Juanma Moreno, preocupado porque el 'caso Mascarillas' de Almería afecte a las elecciones: "Hemos tomado decisiones inmediatas"

Los detenidos por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería han pasado a disposición judicial este jueves. Se trata de un reciente caso que afecta al Partido Popular y al que se ha referido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3.

El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso existen "sospechas fundadas" de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Los investigados podrían haber "colaborado o facilitado" la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de 'mordidas'.

"Estamos a la espera de que hoy comparezcan ante el juez y el juez decida en qué situación sale y que vaya evolucionando el caso para tomar las medidas que sean necesarias. Nosotros vamos a ser contundentes", afirma en la entrevista.

Moreno también responde a Pedro Sánchez, quien aseguraba que los 'populares' dan "cero respuestas" cuando los casos de corrupción afectan al PP: "Eso no es nada cierto", dice tajante a Susanna Griso.

"Nosotros, sin ningún auto, sin ningún tipo de información, prácticamente con una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con esa información, decidimos tramitar un expediente de suspensión de militancia de todas las personas implicadas en este caso (...) hemos tomado decisiones de manera inmediata", explica.

La presentadora insiste durante la entrevista en que el algunos miembros de esta trama que afecta al PP ya se vieron "salpicados" en 2021 por una compra "fraudulenta" de mascarillas. "Cuando la Justicia inició trámites, en principio, por la información de los procedimientos judiciales, no había causa... no puedes expulsarles (...) Nosotros preguntamos, se hizo una Comisión de Investigación en el Congreso donde obligamos a que estuvieran, se hizo también una comisión en el propio partido, pero no llegó nada", contesta Moreno.

Moreno, preocupado porque el caso afecte a las elecciones andaluzas

El presidente andaluz cuenta cómo recibió la noticia. Se encontraba en un acto cuando se publicó el 'caso Mascarillas' que afecta al PP y asegura que no se lo esperaba: "Recibimos la noticia con sorpresa y con estupor y con tristeza porque ese tipo de noticias siempre son difíciles".

"Soy el primer sorprendido", afirma el presidente autonómico, que tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina y reconoce su preocupación: "El único beneficiado de todo esto es Vox". "Me preocupa porque Almería es uno de los grandes bastiones -del PP- en términos electorales, es una provincia que tradicionalmente siempre ha apostado por el PP. Por eso, vamos a estar muy pendientes y vamos a actuar con contundencia para dejar claro que actuamos con trasparencia y contundencia cuando hay un caso así", reitera.

