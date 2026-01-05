Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SITUACIÓN EN VENEZUELA

Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

La detención de Nicolás Maduro ha sumido a parte de la población venezolana en un clima de incertidumbre y temor. Así lo relata la periodista Sandra Villanueva, que denuncia la ausencia de normalidad en las calles, el control informativo y el miedo constante a salir de casa.

Sandra Villanueva, Venezuela

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ha provocado una oleada de reacciones en todo el mundo, pero sobre todo entre los propios venezolanos. Sandra Villanueva, periodista venezolana, por ejemplo, vivió y grabó con su propio teléfono el ataque de Estados Unidos.

La protagonista ha entrado en directo en Espejo Público para explicar cómo vivió la situación. "La percepción que se tiene de esta situación es distinta para los venezolanos que viven fuera del país que para nosotros, que vivimos aquí", ha comenzado aclarando la invitada.

"Aquí no hubo celebraciones"

Sandra Villanueva ha detallado cómo se vivió en Venezuela el sonado momento: "Particularmente, los venezolanos que vivimos aquí, estamos como en un limbo. Si te pones a ver, nosotros no salimos de nuestras casas. Aquí no hubo celebraciones. Aquí hubo un silencio absoluto".

"Permanecemos en nuestras casas porque la percepción que tenemos es que realmente entramos ahora en un limbo". Explica que, aunque Nicolás Maduro haya sido capturado, siguen en el mismo modelo de gobierno: "Yo, como periodista, no puedo emitir una opinión. No puedo hacer un análisis público…".

Sandra Villanueva asegura que no está viviendo una "situación normal"

La invitada de nuestro programa se ha mostrado contundente: "Decir que en Venezuela la situación es normal es muy distinta a la percepción del venezolano que lleva años fuera. Nosotros no estamos viviendo una situación normal".

Además, Villanueva ha querido dar visibilidad a la situación de los medios de comunicación allí. "No hay ningún medio de comunicación nacional que pueda transmitirnos una información en directo, más allá de las redes sociales o de programas como el vuestro (Espejo Público), que es lo que consumimos nosotros, los venezolanos, para estar informados de la situación de nuestro país", asegura.

Finalmente, ha terminado relatando que aún pasa miedo cuando sale a la calle: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Vicente Vallés

El primer análisis de Vicente Vallés sobre la captura de Maduro: "Que un dictador esté fuera de un poder es una muy buena noticia"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sandra Villanueva, Venezuela

Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

emotivo abrazo

Así despertaron los venezolanos del exilio con la noticia de la captura de Maduro: "¡Libertad, la libertad! Gracias, Estados Unidos"

Portavoz María Corina Machado

La portavoz de María Corina Machado, en Espejo Público: "Delcy Rodríguez es parte del aparato represor y del Cártel de los Soles"

Alcachofas a la carbonara
Un toque diferente

Receta de Alcachofas a la carbonara de Joseba Arguiñano: “Esto tiene una pintaca”

Patatas revolconas con setas
Entra en calor

“La vamos a armar”: Patatas revolconas con setas de Arguiñano

Susanna Griso y Juan Guaidó
Actualidad Venezuela

Juan Guaidó valora la detención de Maduro como “el fin de la impunidad” y el inicio de una transición en Venezuela: "Es justicia para 8 millones de migrantes"

El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó afirma que la detención del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses supone “un paso decisivo hacia la justicia” y marca el inicio de una transición política en Venezuela.

Calduch, sobre Maduro
Venezuela

Los 'topos' en la captura de Nicolás Maduro y el papel de Delcy Rodríguez: "Algo le han debido ofrecer"

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat y el catedrático de Relaciones Internacionales Rafel Calduch, han valorado la operación de captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y analizado las circunstancias, tras revelarse que "Había 'topos' en el entorno de Maduro".

Vicente Vallés

El primer análisis de Vicente Vallés sobre la captura de Maduro: "Que un dictador esté fuera de un poder es una muy buena noticia"

Maria José Campanario valora sus aptitudes

Los concursantes de El Desafío valoran sus aptitudes antes del estreno: “Tirar al plato me relaja, me veo bien en tiro”

Andrés Villavicencio y Arantxa Tirado

Tenso debate entre Andrés Villavicencio y Arantxa Tirado por Venezuela: "¡Saquen sus asquerosas manos de mi bandera!"

Publicidad