Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ha provocado una oleada de reacciones en todo el mundo, pero sobre todo entre los propios venezolanos. Sandra Villanueva, periodista venezolana, por ejemplo, vivió y grabó con su propio teléfono el ataque de Estados Unidos.

La protagonista ha entrado en directo en Espejo Público para explicar cómo vivió la situación. "La percepción que se tiene de esta situación es distinta para los venezolanos que viven fuera del país que para nosotros, que vivimos aquí", ha comenzado aclarando la invitada.

"Aquí no hubo celebraciones"

Sandra Villanueva ha detallado cómo se vivió en Venezuela el sonado momento: "Particularmente, los venezolanos que vivimos aquí, estamos como en un limbo. Si te pones a ver, nosotros no salimos de nuestras casas. Aquí no hubo celebraciones. Aquí hubo un silencio absoluto".

"Permanecemos en nuestras casas porque la percepción que tenemos es que realmente entramos ahora en un limbo". Explica que, aunque Nicolás Maduro haya sido capturado, siguen en el mismo modelo de gobierno: "Yo, como periodista, no puedo emitir una opinión. No puedo hacer un análisis público…".

Sandra Villanueva asegura que no está viviendo una "situación normal"

La invitada de nuestro programa se ha mostrado contundente: "Decir que en Venezuela la situación es normal es muy distinta a la percepción del venezolano que lleva años fuera. Nosotros no estamos viviendo una situación normal".

Además, Villanueva ha querido dar visibilidad a la situación de los medios de comunicación allí. "No hay ningún medio de comunicación nacional que pueda transmitirnos una información en directo, más allá de las redes sociales o de programas como el vuestro (Espejo Público), que es lo que consumimos nosotros, los venezolanos, para estar informados de la situación de nuestro país", asegura.

Finalmente, ha terminado relatando que aún pasa miedo cuando sale a la calle: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.