Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

Tras una fiesta marcada por el alcohol y una declaración de amor inesperada, Bahar y el jefe médico han despertado juntos. Pero, ¿qué ha pasado entre ellos?

¿Se han acostado Bahar y Harun?

Nadie podía prever que la noche del cumpleaños de Umay acabaría de esta manera. Después de echar a Evren de su vida, con el corazón hecho pedazos, Bahar ha buscado refugio en el alcohol.

Al salir al jardín a tomar un poco de aire, la doctora se ha encontrado a Harun, que también estaba muy borracho. El jefe médico, sin pensarlo mucho, le ha declarado abiertamente su amor: "Toda mi vida he hecho lo correcto... pero ¿sabes qué es lo mejor que he hecho? Quererte", le ha confesado.

Al día siguiente, la sorpresa ha sido total: Bahar y Harun han despertado juntos en la cama de ella, confirmando que han pasado la noche juntos.

La misma Bahar que horas antes reprochaba a Evren no haber luchado lo suficiente, parece haberse dejado llevar en brazos del jefe médico.

¿Estamos ante el comienzo de algo nuevo? Lo único seguro es que, después de esta noche, nada volverá a ser igual.

Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

Después de la durísima ruptura con Evren, Bahar ha intentado sacar fuerzas para centrarse en lo más importante de su vida: sus hijos. Hoy es el cumpleaños de Umay y, a pesar de la tristeza que lleva por dentro, la doctora ha querido mantener sus tradiciones familiares.

La música de la pedida de mano resuena en toda la mansión, pero tras la alegría de la fiesta se esconde el dolor de dos personas que se aman en silencio y se siguen perdiendo el uno al otro.

