Juanma Moreno, en la presentación de su nuevo libro: "Vamos a ser contundentes"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado en la presentación de su nuevo libro que el PP ha actuado con rapidez ante los casos de presunta corrupción que están siendo investigados en la Diputación de Almería.
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha presentado este miércoles su nuevo libro, 'Manual de convivencia: La vía andaluza'. El evento ha tenido lugar en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles. A la presentación, ha acudido la cúpula del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, seguido del secretario general del partido, Miguel Tellado, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros. Además, ha asistido al acto el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras.
El presidente de la Junta ha profundizado en algunos de los temas de actualidad a los que se enfrenta. Ha la investigación de la UCO que ha dado lugar a la detención del que era hasta este martes presidente del PP de Almería y de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al que también era vicepresidente, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos para la compra de material sanitario.
Juanma Moreno ha destacado que recibió con "sorpresa y estupor" las detenciones porque "son noticias muy desagradables y tristes". Asegura que desde el PP han actuado con contundencia, destacando que el PP-A tomó una decisión "sin conocer el auto" y "sin conocer una sentencia", "simplemente con una nota de prensa del Tribunal de Justicia de la Junta de Andalucía". "Y con esa nota, suspendimos de militancia cautelar a todos los afiliados afectados en este caso, en esta investigación", ha explicado.
Elogio al comportamiento del PP
Moreno ha destacado que el comportamiento del PP en este caso "nada tiene que ver con lo que hacen" en el PSOE. "Nosotros que en medio día hayamos suspendido de militancia a un presidente de Diputación, a un vicepresidente de Diputación, a un alcalde y a un funcionario es una actuación rápida y desde luego vamos a ser transparentes, claros y contundentes si realmente hay indicios, si realmente se demuestra que hay una corrupción", ha declarado en la presentación.
"Vamos a esperar al jueves, que van a testificar delante del juez y a ver lo que dice el juez. Vamos a ver la evolución. Hay que tener la presunción de inocencia siempre encima de la mesa y según como vaya evolucionando, nosotros iremos tomando decisiones", ha añadido.
