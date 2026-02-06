Josep Borrell: "Si los inmigrantes desaparecieran, si viniera Trump e hiciera lo que hace en EEUU, el país se pararía"

El político y diplomático de dilatada experiencia Josep Borrell se mostraba favorable, con algunos matices, a la regularización extraordinaria de inmigrantes pactada entre el PSOE y Podemos, defendida internacionalmente por Pedro Sánchez en su reciente visita a Estados Unidos.

"Un invierno demográfico"

La economía española, en términos macro, muestra datos de crecimiento y aparente buena salud -otra percepción es la que llega a nivel de calle-, y en buena parte se debe a la llegada de población extranjera, según coinciden los analistas. Borrell destacaba la importancia de la llegada de trabajadores, ante el escenario actual de natalidad en muchos países: "Europa está en un invierno demográfico, no nos reproducimos".

El exministro de exteriores planteaba la siguiente pregunta sobre un proceso que consideraba masivo y con consecuencias de "congestión" en el sistema público: "¿Por qué esperamos a que haya 500.000 personas en esta situación dramática para ellos y disfuncional para la sociedad?".

"Tendríamos que pensar en nuestras necesidades (…), que se hiciera de manera más organizada, más transparente", decía Borrell, a fin de evitar que estas personas que en definitiva ya están viviendo y trabajando en España, en la mayoría de casos de manera clandestina.

La desaparición del inmigrante

"La migración es un problema planetario"

Las diferencias entre España y Estados Unidos en materia migratoria se han hecho mucho más evidentes en los últimos tiempos y el que fuera ministro de Exteriores en el primer Gobierno de Pedro Sánchez hacía su lectura: "En Estados Unidos la cuestión migratoria está al rojo vivo".

Borrell analizaba las políticas migratorias de distintos lugares alrededor del Mundo, destacando el contrapunto que está marcando la española. Tachaba el discurso que atribuía a la derecha y la extrema derecha de "el inmigrante es un peligro".

"Si los inmigrantes desaparecieran, si viniera aquí un Trump e hiciera lo que hace en Estados Unidos, Dios no lo quiera, el país se pararía", sentenciaba Borrell, que además planteaba un ejercicio de reflexión al lanzar la pregunta: "¿Quién no tiene a un trabajador inmigrante en su entorno inmediato, en su vida cotidiana, los ve o los emplea?".

