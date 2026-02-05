Antena3
Rubén Amón, a un crítico de la regularización de inmigrantes: "A mí se me revuelven las tripas con este lenguaje xenófobo"

El periodista Rubén Amón se ha mostrado muy crítico con la postura de Josema Vallejo, integrante de la asociación de 'Una policía para el siglo XXI'. Tilda su discurso como 'xenófobo' y le parece "curioso" que una medida populista sea tan impopular.

Regularización masiva de inmigrantes.

Laura Simón
Josema Vallejo, integrante de la asociación de 'Una policía para el siglo XXI', ha analizado en 'Espejo Público' la nueva regularización masiva de inmigrantes que ha puesto sobre la mesa el Gobierno. Considera que esta norma "es la consecuencia de hacer una medida populista de soltar la noticia sin atender a las consecuencias que pueda derivarse de ella".

Cree Vallejo que habrá "mafias, estafadores y todo tipo de sinvergüenzas que se aprovechen de esta situación". "Esto se preveía, están entrando muchos inmigrantes de otros territorios y van a encontrar acomodo en estas mafias. Si esto lo escucha alguien del Ejecutivo dirá que es un bulo", añadía.

Para Vallejo ya existía un uso torticero de las instituciones cuando muchos de los inmigrantes que llegaban al país "se apuntaban a una biblioteca, o un cursillo de español solo por tener esa documentación".

"La medida no goza de la simpatía de los españoles"

Rubén Amón se ha mostrado contrario a esta opinión. "A mí se me revuelven las tripas con este lenguaje apocalíptico y xenófobo. Una medida populista es curioso que sea tan impopular. La medida no goza de la simpatía de los españoles, tenemos muy acusado este discurso de la masiva invasión, de que los que vienen asaltan", señalaba.

Insistía Amón en que la idea de que los inmigrantes vienen a invadirnos no es popular y se pregunta por qué le permite el Gobierno a Podemos anunciar esta medida en un mitin.

