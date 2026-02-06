Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

Patrimonio

Cada vez más personas dejan como 'heredero' a su perro: "Me preocupa quién le va a cuidar cuando yo muera"

Con la ley de bienestar animal los perros son seres sintientes, es decir ya no son considerados como objetos. La sociedad cada vez 'humaniza' más a sus mascotas y el número de perros que se convierten en herederos de sus dueños va en aumento.

Perros herederos.

Laura Simón
Publicado:

Las mascotas en España están 'heredando' cada vez más patrimonio de sus dueños. En nuestro país hay más de 9 millones de perros, con la ley de bienestar animal ya se les considera seres sintientes, es decir no son objetos. Su sitio ha dejado de estar en el parque y cada vez es más común encontrarnos con un perro en el avión, en las tiendas o incluso en algunos locales de hostelería especializados en clientes caninos.

Olga Ortiz es abogada especializada en derecho de familia y sucesiones. Atiende a 'Espejo Público' abrazando a su perra Lili, el animal de su familia. Se dedica al derecho de familia y a temas de sucesiones y cada día encuentra más casos de familias que quieren dejar organizado en su testamento quién cuidará de sus mascotas cuando ellos mueran. Muchas de estas familias dejan su patrimonio a una persona que solo lo recibirá si cumple una cláusula clave: cuidar de su mascota. "La gente puede nombrar heredero a quien le da la gana", resuelve.

"Pongo en mi testamento a la fundación animal porque no me dejan poner a mi perrita"

Consuelo pondrá como heredero en su testamento a la fundación animal con la que lleva años colaborando. Lo hace porque no le permiten poner a Milán como heredera universal que es su perrita. El día que Consuelo muera, en la fundación se harán cargo del animal y con su herencia podrán cuidarla a ella y a muchos otros perros.

Reconoce Consuelo que hay algunas amigas que no comparten su decisión y a otras a las que les da un poco de miedo lo que puedan hacer allí con su dinero. Conoce la protectora desde dentro y tiene plena confianza en que sabrán usar su dinero. A su hijo le deja la legítima de la herencia y él está de acuerdo. "Le parece bien porque a él también le encantan los perros".

"Mi hijo es igual de amante que yo de los animales y él tiene la misma posición", afirma. El colaborador de Espejo Público Ángel Antonio Herrera no entiende este tipo de planteamientos y el hecho de que "se esté igualando el perro con una persona".

Perros herederos.

Cada vez más personas dejan como 'heredero' a su perro: "Me preocupa quién le va a cuidar cuando yo muera"

