Cada vez más personas dejan como 'heredero' a su perro: "Me preocupa quién le va a cuidar cuando yo muera"
Con la ley de bienestar animal los perros son seres sintientes, es decir ya no son considerados como objetos. La sociedad cada vez 'humaniza' más a sus mascotas y el número de perros que se convierten en herederos de sus dueños va en aumento.
Las mascotas en España están 'heredando' cada vez más patrimonio de sus dueños. En nuestro país hay más de 9 millones de perros, con la ley de bienestar animal ya se les considera seres sintientes, es decir no son objetos. Su sitio ha dejado de estar en el parque y cada vez es más común encontrarnos con un perro en el avión, en las tiendas o incluso en algunos locales de hostelería especializados en clientes caninos.
Olga Ortiz es abogada especializada en derecho de familia y sucesiones. Atiende a 'Espejo Público' abrazando a su perra Lili, el animal de su familia. Se dedica al derecho de familia y a temas de sucesiones y cada día encuentra más casos de familias que quieren dejar organizado en su testamento quién cuidará de sus mascotas cuando ellos mueran. Muchas de estas familias dejan su patrimonio a una persona que solo lo recibirá si cumple una cláusula clave: cuidar de su mascota. "La gente puede nombrar heredero a quien le da la gana", resuelve.
"Pongo en mi testamento a la fundación animal porque no me dejan poner a mi perrita"
Consuelo pondrá como heredero en su testamento a la fundación animal con la que lleva años colaborando. Lo hace porque no le permiten poner a Milán como heredera universal que es su perrita. El día que Consuelo muera, en la fundación se harán cargo del animal y con su herencia podrán cuidarla a ella y a muchos otros perros.
Reconoce Consuelo que hay algunas amigas que no comparten su decisión y a otras a las que les da un poco de miedo lo que puedan hacer allí con su dinero. Conoce la protectora desde dentro y tiene plena confianza en que sabrán usar su dinero. A su hijo le deja la legítima de la herencia y él está de acuerdo. "Le parece bien porque a él también le encantan los perros".
"Mi hijo es igual de amante que yo de los animales y él tiene la misma posición", afirma. El colaborador de Espejo Público Ángel Antonio Herrera no entiende este tipo de planteamientos y el hecho de que "se esté igualando el perro con una persona".
