INMIGRACIÓN
¿Hay efecto llamada con la nueva regularización de inmigrantes? Una policía, un inmigrante y una abogada analizan la nueva ley
La propuesta de regularización extraordinaria del Gobierno vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la actualidad. ¿Genera un 'efecto llamada'? ¿A quién beneficia realmente?
Tres voces con perspectivas muy distintas aportan claves sobre una medida que aún no tiene texto definitivo.
Un caso real: cuatro años en España y sin papeles
Jibril Soya, inmigrante procedente de Mauritania, llegó a España en patera hace cuatro años. Solicitó asilo, pero su petición fue denegada. Aun así, gracias al documento de resguardo de prórroga de derecho que concede el Ministerio del Interior, puede trabajar legalmente. Actualmente lo hace en un almacén en turno nocturno, mientras espera una solución administrativa estable.
La visión jurídica: una vía para no quedar fuera del sistema
Máchelin Díaz, abogada especializada en extranjería, esta regularización extraordinaria busca “subsanar” la situación de quienes quedaron fuera tras la denegación del asilo. Sin embargo, advierte de una cuestión clave: aún no se ha publicado el texto definitivo.
La preocupación policial: falta de planificación e información
Desde el ámbito policial, Ana María Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), alerta de las consecuencias prácticas de este tipo de anuncios.
Según explica, en algunas oficinas de extranjería ya se percibe un aumento de la afluencia de personas, motivado por la falta de información clara. A su juicio, cuando se lanzan regularizaciones masivas “de carácter exprés”, sin planificación ni requisitos bien definidos, se generan largas esperas y frustración entre los propios afectados, que no saben dónde ni cómo informarse.
