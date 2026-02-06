Contenido extra
VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido, fascinada con el rasca japones: "¡Me ha tocado!"
La mujer de Joaquín le pide probar suerte en una administración japones comprando un rasca, lo que no se esperaba Susana Saborido era tener un premio.
Mientras pasean por Tokio, Susana Saborido ve una administración de loterías y decide probar suerte con un rasca. Al hacerlo, consigue llevarse un premio lo que la llena de ilusión, "¡que me ha tocado!".
A la hora de despedirse de la dependienta, Susana Saborido le dice adiós con un “sayonara”, una palabra que es para saludar en Japón.
Este momento provoca la reacción de Daniela y Salma, “qué vergüenza mamá” han dicho las jóvenes al ver la forma de comunicarse de Susana Saborido con los japoneses.
