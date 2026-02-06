Antena3
PASAPALABRA | Rosa gana un Rosco histórico y se lleva los 2,7 millones de euros del bote

VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido, fascinada con el rasca japones: "¡Me ha tocado!"

La mujer de Joaquín le pide probar suerte en una administración japones comprando un rasca, lo que no se esperaba Susana Saborido era tener un premio.

Carmen Pardo
Publicado:

Mientras pasean por Tokio, Susana Saborido ve una administración de loterías y decide probar suerte con un rasca. Al hacerlo, consigue llevarse un premio lo que la llena de ilusión, "¡que me ha tocado!".

A la hora de despedirse de la dependienta, Susana Saborido le dice adiós con un “sayonara”, una palabra que es para saludar en Japón.

Este momento provoca la reacción de Daniela y Salma, “qué vergüenza mamá” han dicho las jóvenes al ver la forma de comunicarse de Susana Saborido con los japoneses.

