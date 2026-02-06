VÍDEO INÉDITO: Susana Saborido, fascinada con el rasca japones: "¡Me ha tocado!"

Mientras pasean por Tokio, Susana Saborido ve una administración de loterías y decide probar suerte con un rasca. Al hacerlo, consigue llevarse un premio lo que la llena de ilusión, "¡que me ha tocado!".

A la hora de despedirse de la dependienta, Susana Saborido le dice adiós con un “sayonara”, una palabra que es para saludar en Japón.

Este momento provoca la reacción de Daniela y Salma, “qué vergüenza mamá” han dicho las jóvenes al ver la forma de comunicarse de Susana Saborido con los japoneses.