Las denuncias de Ana Alarcón, portavoz policial, por la regularización de inmigrantes: "Van perdidos, no saben siquiera los requisitos"

Desde el Sindicato Unificado de Policía en palabras de su portavoz Ana Alarcón, manifiestan su malestar y rechazo a la regularización exprés y masiva de inmigrantes pactada entre el PSOE y Podemos.

Ana Alarcón, portavoz Policía

Andrés Pantoja
Publicado:

Las largas colas que se están formando a las puertas de los distintos consulados ya ha comenzado afectar a los vecinos de varias ciudades de España, y se espera que la situación alcance su punto álgido el sábado.

La portavoz de SUP (Sindicato Unificado de Policía) Ana Alarcón denuncia el efecto llamada que asegura que tiene el anuncio de una medida de esta envergadura. Se estima que a la regularización se podrían acoger entre 500.000 y algo más de 800.000 personas, y desde varias organizaciones policiales advierten de los "efectos previsibles"de una gestión que consideran inadecuada. Una de ellas serían las masificaciones que se están produciendo por ejemplo en Barcelona frente al consulado de Pakistán.

"Las personas van perdidas, no saben siquiera los requisitos, ni la documentación que tienen que pedir, no hay citas suficientes (…)", ha denunciado la portavoz policial.

Pese a que desde la administración han explicado que se necesitará demostrar una residencia mínima en España de al menos seis meses, así como una certificado de antecedentes penales, que demuestre que no se tienen, Alarcón destacaba las prácticas irregulares a las que recurrirán muchas personas de cara a legalizar su situación en nuestro país.

Las diferencias entre Paco Marhuenda y Rita Maestre, por la restricción de las redes sociales a menores: "Déjame que haga el ridículo"

