Esta noche, El Hormiguero tendrá el placer de recibir a Ana Milán

El Hormiguero recibe esta noche a AnaMilán, una de las actrices más carismáticas y queridas del panorama audiovisual español. La intérprete visita el programa para charlar sobre su trayectoria, el momento profesional que atraviesa y algunas de las experiencias que han marcado su carrera.

Durante la entrevista, Ana Milán compartirá anécdotas personales y reflexiones sobre su trabajo como actriz, además de su faceta como comunicadora, que le ha permitido conectar con el público de una manera muy especial. Una visita que promete humor, naturalidad y cercanía, señas de identidad de una artista que se ha ganado el cariño de la audiencia.

Sobre ella:

Ana Milán es actriz y comunicadora, con una extensa carrera en televisión, cine y teatro. Su personalidad arrolladora y su talento interpretativo la han convertido en uno de los rostros más reconocibles del panorama audiovisual español. Además de su trabajo como actriz, ha destacado por su faceta como narradora de historias y su conexión directa con el público.