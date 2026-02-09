Cándido Méndez, sobre el acto de cierre de campaña del PP en Aragón: "El PP la caga siempre en la última fase"

Las elecciones autonómicas de Aragón dejan tras de sí una serie de análisis que en ocasiones difieren considerablemente. Los resultados son indiscutibles, los motivos no tanto y dependen de quién haga la lectura.

"El batacazo del Partido Socialista"

El Partido Socialista ha igualado en Aragón su peor dato electoral de la historia de la democracia. La razón que consideran en el PSOE -al menos públicamente- es que su candidata, Pilar Alegría, tan solo ha dispuesto de dos meses para llevara cabo la campaña. No compartía esa argumentación Cándido Méndez, que negara que eso fuera cierto: "No, llevaba dos años, que ha tenido de portavoz (del Gobierno)".

El que fuera secretario general del sindicato UGT es contundente a la hora de analizar lo que ya avisaban los sondeos: "El batacazo del Partido Socialista".

"Disparate sin paliativos"

Para Cándido la designación de la exministra de Educación como candidata para Aragón pasaría por encima la voluntad de la federación socialista de la comunidad, dado que es la elección oficialista del presidente del Gobierno: "Quien se ha presentado a las elecciones ha sido el Gobierno. Pedro Sánchez ha presentado un avatar de Pedro Sánchez, que es Pilar Alegría, que era su portavoz. Por lo tanto no incluyo al Partido Socialista en este batacazo, yo incluyo al Gobierno socialista, porque el partido yo creo que no ha comparecido".

En plató destacaban la escasa implicación de los alcaldes en la campaña del PSOE de Aragón, a lo que el ex líder sindical añadía otro factor a la lista: "El disparate sin paliativos de conmemorar el año de Franco (50º aniversario de su muerte) ha tenido un gran beneficiario que se llama Vox".

La equivocación final y una reflexión pendiente

Cándido Méndez pasaba a evaluar la evolución de escaños respecto a los anteriores comicios afirmando que los dos principales partidos deben hacer una revisión de su rumbo y plantearse la siguiente pregunta: "¿Creen de verdad que la gente cree que ellos piensan en España? ¡No!".

El Partido Popular causaba sorpresa con su acto de cierre de la campaña aragonesa al aparecer en escena Vito Quiles, el polémico activista que ha participado previamente en campañas de Vox, o formado parte de las listas de la controvertida formación de Alvise Pérez, 'Se Acabó la Fiesta'.

El periodista, y director del periódico El Mundo, Joaquín Manso definía esta vinculación entre el PP y el "agitador" como "un error absoluto". Cándido se alineaba con él y achacaba a ella la caída de dos escaños de los populares respecto a las anteriores elecciones: "El PP la caga siempre en la última fase de la campaña electoral".

