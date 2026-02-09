Antena3
ELECCIONES ARAGÓN

Gonzalo Sarasqueta, sobre las elecciones de Aragón: "Vox le reza al 'perro' Sánchez"

El analista político Gonzalo Sarasqueta ha emitido su veredictos tras los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón. El PSOE iguala su peor resultado de su historia en la comunidad aragonesa, presuntamente a consecuencia de un cansancio en crecimiento de las líneas que marca Pedro Sánchez: "El tiempo le está jugando ahora a favor a Vox", consideraba el experto.

Gonzalo Sarasqueta

Andrés Pantoja
El viento sopla a favor del partido liderado por Santiago Abascal, no es ningún secreto. Lo dicen los resultados de las últimas citas electorales autonómicas -Extremadura y Aragón-, y es una conclusión a la que llegan con facilidad todos los analistas.

"Todo lo contrario para el PP"

El experto den Comunicación Política de la Universidad Camilo José Cela, Gonzalo Sarasqueta, afirmaba que "el tiempo le está jugando ahora a favor a Vox", que resulta beneficiado por la continuidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar: "Vox le reza al 'perro' Sánchez (...) Lo mejor que le puede pasar a Vox, es que termine esta legislatura Pedro Sánchez".

A la hora de valorar el retroceso del Partido Popular, que Joaquín Manso considera "incapaz de frenar" a los de Abascal, representados por Alejandro Nolasco en Aragón, Sarasqueta considera que "el PP se enfrenta a un dilema".

La dicotomía en la que estos comicios sitúan al PP según Gonzalo Sarasqueta sería la siguiente: "Estas elecciones sirven para desgastar al PSOE, pero hacen crecer a Vox", sentenciaba.

Joaquín Manso, sobre las elecciones en Aragón.

El director de El Mundo Joaquín Manso: "El PP está siendo incapaz de frenar el crecimiento de Vox"

Elecciones en Aragón

El director de El Mundo Joaquín Manso: "El PP está siendo incapaz de frenar el crecimiento de Vox"

