Situación Trenes

Ricardo Díaz, sobre las promesas del Gobierno al sistema ferroviario: "El Ángel de la guarda está haciendo horas extra"

El catedrático en Ingeniería Química Ricardo Díaz, y Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, han valorado los compromisos que ha adquirido el Ejecutivo con Adif, Renfe, y los sindicatos de profesionales del sector. También se han mojado sobre las explicaciones que daba Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso.

Situación ferroviaria

Andrés Pantoja
Los incidentes que derivan en accidentes se han visto incrementado significativamente, según el catedrático en Ingeniería Química, que explicaba las estadísticas sobre cuántos de ellos terminan desencadenando un evento grave, como el accidente ocurrido en Adamuz tras el choque de dos trenes el pasado 18 de enero.

Ricardo Díaz denunciaba la situación que atraviesa el sistema desde hace varios años y para ello subrayaba que en 2024 se produjeron más de 700 incidentes, que estadísticamente implicarían dos accidentes graves, y sin embargo no se produjo ninguno: "El Ángel de la guarda está haciendo horas extra".

"El resto del acuerdo es humo"

"El resto de las inversiones están disfrazadas"

Rafael Escudero.

El Gobierno ha acordado con los responsables del sistema ferroviario una inyección extraordinaria económica que sin embargo el portavoz del Sindicato Ferroviario no considera tal: "No hay nada tangible más allá del aumento de los ingresos en Adif y en Renfe", pendiente de aprobación, y Rafael Escudero define como el resto del contenido del texto como "humo".

Jordi Sevilla en Espejo Público.

Jordi Sevilla llama "cobarde" a Susana Díaz: "¿Vamos a estar callados viendo cómo se hunde el PSOE?"

Situación ferroviaria

