Situación Trenes
Ricardo Díaz, sobre las promesas del Gobierno al sistema ferroviario: "El Ángel de la guarda está haciendo horas extra"
El catedrático en Ingeniería Química Ricardo Díaz, y Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, han valorado los compromisos que ha adquirido el Ejecutivo con Adif, Renfe, y los sindicatos de profesionales del sector. También se han mojado sobre las explicaciones que daba Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso.
- Familiares de víctimas del accidente de tren de Adamuz denuncian el robo de dinero y relojes de sus seres queridos tras el choque
- Declaración de Pedro Sánchez en directo por el accidente de Adamuz: Feijóo le recrimina que "no ha asumido un solo error y ha venido a mentir"
- Todo el análisis de los profesionales, en ATRESPLAYER
Publicidad
Los incidentes que derivan en accidentes se han visto incrementado significativamente, según el catedrático en Ingeniería Química, que explicaba las estadísticas sobre cuántos de ellos terminan desencadenando un evento grave, como el accidente ocurrido en Adamuz tras el choque de dos trenes el pasado 18 de enero.
Ricardo Díaz denunciaba la situación que atraviesa el sistema desde hace varios años y para ello subrayaba que en 2024 se produjeron más de 700 incidentes, que estadísticamente implicarían dos accidentes graves, y sin embargo no se produjo ninguno: "El Ángel de la guarda está haciendo horas extra".
"El resto del acuerdo es humo"
"El resto de las inversiones están disfrazadas"
El Gobierno ha acordado con los responsables del sistema ferroviario una inyección extraordinaria económica que sin embargo el portavoz del Sindicato Ferroviario no considera tal: "No hay nada tangible más allá del aumento de los ingresos en Adif y en Renfe", pendiente de aprobación, y Rafael Escudero define como el resto del contenido del texto como "humo".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Las amenazas de los okupas de un narcopiso en Galicia: "Que llamen a a Policía que me queda gente fuera para matar a los chivatos"
- Pilar Vidal da nuevos detalles sobre la relación entre Tamara Gorro y Cayetano: "Están juntos, es oficial y hay normalidad en la pareja"
- El abuelo de Claudia abusó de ella cuando era niña: "En mi familia hubo gente que me dijo: "Si te han violado, te aguantas""
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad