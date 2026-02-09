Elecciones Aragón
Alejandro Nolasco (VOX): "Al PP le ha salido el tiro por la culata en Aragón"
VOX ha doblado escaños en las elecciones aragonesas y pasa de 7 a 14 diputados. Su candidato, Alejandro Nolasco, analiza el secreto del éxito en la región.
Publicidad
Dice el líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, que estas semanas de campaña han notado el cariño de la gente. Cree que han conseguido hablar de los problemas que realmente importan a los aragoneses y por eso les ha ido tan bien en las elecciones. "Lo que ha pasado en las urnas es porque hemos hablado de lo que preocupa a la gente" dice el candidato tras asegurar que a los españoles no les importa tanto temas que se tratan actualmente, como la perspectiva de género o el fomento de la bicicleta.
Su relación con el PP
Dice Nolasco que estas elecciones han sido "muy extrañas" porque Azcón "no quiso" presentar los presupuestos. Asegura que el presidente aragonés presentó solamente un powerpoint y no los presupuestos completos y que apenas les dio tiempo para posicionarse y tomar una decisión. "No hemos bloqueado nada, no quería presentarlos porque el PSOE se iba a abstener. Quería ir a elecciones porque sus gurús le habían dicho que quizás sumaban con Guitarte y con el PAR y el tiro le ha salido por la culata" asegura Nolasco tajante.
A partir de ahora, dice el candidato de VOX, "hay que sentarse a hablar y ver si podemos llegar a un acuerdo" pero no están dispuestos a que sea a cualquier precio. "Lo importante es cambiar las políticas socialistas, no hablamos de carguitos o de sofás" porque dice que han venido a cambiar las cosas y no van a defraudar a sus votantes. Asegura que no quieren estar en el gobierno o en la oposición de una manera predeterminada, "estaremos si vamos a poder aplicar toda esa fuerza para cambiar esas políticas socialistas".
Inmigración ilegal
"Si podemos sentarnos para luchar contra la inmigración ilegal, por ejemplo, nos entenderemos" dice Nolasco. Es uno de sus temas fundamentales dice el candidato y el motivo por el que rompieron con el PP. Porque asegura que tenían un pacto con Azcón para no acoger "menas" y el presidente decidió romperlo y empezar a acogerlos. Por eso ellos se fueron. Recuerda que en Valencia ha sucedido, que han conseguido llegar a un pacto en inmigración y se pregunta porqué en Aragón no ha podido ser. Su respuesta es que Azcón "quería convocar elecciones" sí o sí.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad