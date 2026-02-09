Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Elecciones Aragón

Alejandro Nolasco (VOX): "Al PP le ha salido el tiro por la culata en Aragón"

VOX ha doblado escaños en las elecciones aragonesas y pasa de 7 a 14 diputados. Su candidato, Alejandro Nolasco, analiza el secreto del éxito en la región.

Alejandro Nolasco en Espejo Público.

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

Dice el líder de VOX en Aragón, Alejandro Nolasco, que estas semanas de campaña han notado el cariño de la gente. Cree que han conseguido hablar de los problemas que realmente importan a los aragoneses y por eso les ha ido tan bien en las elecciones. "Lo que ha pasado en las urnas es porque hemos hablado de lo que preocupa a la gente" dice el candidato tras asegurar que a los españoles no les importa tanto temas que se tratan actualmente, como la perspectiva de género o el fomento de la bicicleta.

Su relación con el PP

Dice Nolasco que estas elecciones han sido "muy extrañas" porque Azcón "no quiso" presentar los presupuestos. Asegura que el presidente aragonés presentó solamente un powerpoint y no los presupuestos completos y que apenas les dio tiempo para posicionarse y tomar una decisión. "No hemos bloqueado nada, no quería presentarlos porque el PSOE se iba a abstener. Quería ir a elecciones porque sus gurús le habían dicho que quizás sumaban con Guitarte y con el PAR y el tiro le ha salido por la culata" asegura Nolasco tajante.

A partir de ahora, dice el candidato de VOX, "hay que sentarse a hablar y ver si podemos llegar a un acuerdo" pero no están dispuestos a que sea a cualquier precio. "Lo importante es cambiar las políticas socialistas, no hablamos de carguitos o de sofás" porque dice que han venido a cambiar las cosas y no van a defraudar a sus votantes. Asegura que no quieren estar en el gobierno o en la oposición de una manera predeterminada, "estaremos si vamos a poder aplicar toda esa fuerza para cambiar esas políticas socialistas".

Inmigración ilegal

"Si podemos sentarnos para luchar contra la inmigración ilegal, por ejemplo, nos entenderemos" dice Nolasco. Es uno de sus temas fundamentales dice el candidato y el motivo por el que rompieron con el PP. Porque asegura que tenían un pacto con Azcón para no acoger "menas" y el presidente decidió romperlo y empezar a acogerlos. Por eso ellos se fueron. Recuerda que en Valencia ha sucedido, que han conseguido llegar a un pacto en inmigración y se pregunta porqué en Aragón no ha podido ser. Su respuesta es que Azcón "quería convocar elecciones" sí o sí.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

¿Existe la okupación?

Lara Hernández (Sumar): "Ante la inacción de las comunidades autónomas se ha abierto el falso debate de la okupación"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

José Yélamo ante la apnea: “No tengo mucha fe en esta prueba tras la marca de Daniel Illescas”

Alejandro Nolasco en Espejo Público.

Alejandro Nolasco (VOX): "Al PP le ha salido el tiro por la culata en Aragón"

Manu, nueva víctima del 'síndrome de Orestes' en Pasapalabra: ¿en qué consiste?

Manu, nueva víctima del 'síndrome de Orestes' en Pasapalabra: ¿en qué consiste?

Joaquín Manso, sobre las elecciones en Aragón.
Elecciones en Aragón

El director de El Mundo Joaquín Manso: "El PP está siendo incapaz de frenar el crecimiento de Vox"

Gonzalo Sarasqueta
ELECCIONES ARAGÓN

Gonzalo Sarasqueta, sobre las elecciones de Aragón: "Vox le reza al 'perro' Sánchez"

Antonio Orozco en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Antonio Orozco animará la fiesta en El Hormiguero

El artista regresará al programa para hablar de los próximos proyectos que tiene entre manos.

Los mayores premios de la historia de Antena 3... ¿Los recuerdas todos?
Repásalos

Los mayores premios de la historia de Antena 3... ¿Los recuerdas todos?

Rosa ha añadido su nombre a una histórica lista de concursantes que han conseguido grandes premios en diferentes concursos.

Eva Soriano disculpas

Eva Soriano: “Quiero pedir disculpas a Juan del Val por la agresión, me lo ha pedido el cuerpo”

Trucos Ordenatriz

Trucos sencillos para evitar que la lluvia eche a perder la ropa y el calzado

Rosa Rodríguez y Roberto Leal

Rosa logra un récord histórico en Pasapalabra: es la campeona que menos segundos ha necesitado para ganar el bote

Publicidad