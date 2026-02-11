Confesiones madre e hija: Trancas y Barrancas exponen los secretos de Belén Rueda y Belén Écija

Belén Rueda y Belén Écija han visitado juntas El Hormiguero para presentar su último trabajo y mostrar la conexión especial que comparten dentro y fuera de los focos. Entre risas y recuerdos, ambas han conquistado al público del programa.

Tras la entrevista, Tracas y Barrancas han aprovechado que contaban con la visita de dos personas que, además de grandes profesionales, también son madre e hija, para someterles a un desternillante test.

En él, las hormigas tenían como objetivo destapar todos los secretos de las dos Belenes. Para ello, les han hecho preguntas de lo más íntimas donde cada una se ha visto obligada a confesar cosas que jamás habían contado antes.