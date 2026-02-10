Carlos Alsina, sobre si va a haber gobierno en Aragón: "La desgracia para el PP es que va a pasar lo que Vox quiera que pase"

La gobernabilidad de Aragón vuelve a quedar en el aire tras unas elecciones anticipadas que no han despejado la dependencia del Partido Popular respecto a Vox. El periodista Carlos Alsina ha analizado el escenario político y el margen real de maniobra del PP, subrayando que la clave del futuro gobierno no está en manos de los populares, sino de la formación de Santiago Abascal.

Carlos Alsina entrevistó este lunes al presidente aragonés, Jorge Azcón, quien se reafirmó en que no se arrepiente de haber convocado elecciones anticipadas pese al resultado. Sin embargo, el director de Más de Uno, en Onda Cero, ha ofrecido un día después una lectura mucho más profunda del momento interno que vive el Partido Popular.

Según Alsina, el foro interno del PP está "decepcionado", porque el mensaje con el que se convocaron las elecciones era claro: gobernar en minoría y dejar de depender de Vox. "Han retrocedido en escaños y no te ha salido la jugada ni el escenario que tenías en la cabeza", resumió.

¿Va a haber gobierno en Aragón?

Para el periodista, la situación es evidente: "La desgracia en este momento para el PP es que va a pasar lo que Vox quiera que pase". A su juicio, salvo que los populares se arriesguen a una nueva convocatoria electoral, su margen de decisión es muy limitado. "El PP vuelve al escenario de 2023: necesita un socio para poder investir a sus candidatos", señala, insistiendo en que la capacidad de maniobra es "bastante escasa".

Alsina también ha puesto el foco en la estrategia nacional del PP y en el papel de Alberto Núñez Feijóo. Recuerda que el líder popular ha reiterado que Vox no estaría en un eventual Gobierno de España, pero deja en el aire si esa posición sigue siendo firme. "Si en el PP han cambiado de opinión y ahora ya no les parece descabellado un gobierno de coalición con Vox, es el momento de que Feijóo lo diga claramente", apunta, sugiriendo que ese podría ser el horizonte político que se empieza a dibujar.

