Pilar Alegría asume el mal resultado en las elecciones de Aragón y advierte: "El PP es aún más rehén de la ultraderecha"

La candidata del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha comparecido tras las elecciones de Aragón para valorar los resultados de su partido, que reconoció que "no son los que hubiéramos querido", y anunció que el partido asumirá desde mañana mismo el liderazgo de una oposición "vigilante, seria y responsable" en las Cortes de Aragón.

Alegría inició su intervención agradeciendo la alta participación registrada en estas elecciones, las primeras que se celebran en Aragón de forma independiente a las municipales. Un dato que, según subrayó, "refleja el compromiso cívico de la sociedad aragonesa". También ha felicitado a Jorge Azcón por su victoria, a quien ha trasladado su enhorabuena mediante una llamada telefónica.

La dirigente socialista quiso agradecer de forma expresa el respaldo recibido por parte de miles de ciudadanos y aseguró que el PSOE "no va a defraudar". "Asumimos el resultado y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde. Desde mañana lideraremos una oposición vigilante, seria y responsable", afirmó, entre aplausos de los asistentes.

Alegría ha reconocido abiertamente que el resultado electoral no es positivo para su partido, ya que iguala su peor resultado histórico. "Cualquier resultado que no nos permita gobernar y conformar un Gobierno nunca será un buen resultado", señala, recordando que el PSOE es "un partido de mayorías" con vocación de gobierno para mejorar la vida de la gente, un objetivo que, con estos resultados, no se ha podido cumplir.

En su análisis político, la líder del PSOE aragonés ha criticado el adelanto electoral y sostuvo que estos comicios "no estaban en la agenda de los aragoneses", sino que fueron convocados por Jorge Azcón "atendiendo a un mandato de Alberto Núñez Feijóo". En este contexto, ha advertido de que el Partido Popular "es hoy aún más rehén de la ultraderecha" y alerta de que "cuando la ultraderecha avanza, los más perjudicados son los aragoneses".

Resultados de las elecciones de Aragón

El Partido Popular se ha impuesto en las elecciones autonómicas de Aragón al obtener 26 de los 67 escaños del Parlamento regional, dos menos de los que tenía hasta ahora. El PSOE queda en segunda posición con 18 diputados, cinco menos que en la anterior legislatura, mientras que Vox duplica su representación y pasa de 7 a 14 escaños.

Chunta Aragonesista firma un buen resultado al aumentar su presencia de 3 a 6 diputados. Por su parte, Aragón–Teruel Existe retrocede y consigue 2 escaños frente a los 3 actuales, mientras que Izquierda Unida–Movimiento Sumar mantiene un representante.

El Partido Aragonés y Podemos se quedan sin representación en las Cortes de Aragón, según los resultados provisionales con la mitad del escrutinio completado.

