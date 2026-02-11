Los mejores poemas de Manu: así se convirtió en el trovador de Pasapalabra

Manu deja una huella inabarcable en Pasapalabra. A lo largo de sus 437 programas, ha ido acaparando todos los récords, como esa marca de longevidad o el de más dinero recaudado. A pesar de que ha sido Rosa quien se ha llevado el bote, el madrileño ha terminado la experiencia con 270.600 euros.

Hay otro detalle que le hace ya inolvidable: sus poemas. Roberto Leal tardó poco en llamarle el nuevo trovador de Pasapalabra, en un estilo similar al de Orestes Barbero pero completamente único. Manu sorprendió desde el principio con su afición a los juegos de palabras, un don que le viene de su abuelo.

De repente, al despedir una tarde a los invitados, decidió improvisar una especie de poema jugando con sus nombres y apellidos. Fue repitiendo hasta convertirlo en un clásico que despertaba las sonrisas de los protagonistas y la admiración de todos. ¡Dale al play y recuerda los mejores!