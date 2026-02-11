Antena3
"No me esperaba que hicieras que pidiera lo que pidió": el cabreo de Susana con Joaquín por pedirle un incómodo favor a Daniela

En el segundo programa de El capitán en Japón, la hija mayor de los Sánchez Saborido vivirá un incómodo momento en una farmacia.

Patri Bea
Esta noche, a partir de las 23:00, podremos disfrutar del segundo capítulo de El capitán en Japón, en el que los Sánchez Saborido se enfrentarán a una de las montañas rusas más grandes del mundo, probarán productos japoneses y mantendrán profundas conversaciones.

Al inicio del episodio, veremos que Joaquín Sánchez pretende poner a su hija Daniela en un pequeño aprieto. Aprovechando que Susana quiere ir a una farmacia, el exfutbolista le dirá a su hija mayor: “Me tienes que ayudar con una cosita”.

Susana Saborido se quedará con la boca abierta al descubrir la que le había liado su marido a Daniela: "No me esperaba que hicieras que pidiera lo que pidió". ¿A qué se referirá? ¡Descúbrelo esta noche en el segundo episodio de El capitán en Japón!

Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”

VÍDEO INÉDITO: Daniela se sincera con su familia: “Yo creo que viajar juntos nos ha unido más”





