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Jon Goitia, propietario de 15 pisos, estalla contra el nuevo plan de vivienda: "Es un importe ridículo"

El propietario Jon Goitia ha analizado las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Asegura que el presupuesto no cubre ni el 10% del déficit habitacional y critica el modelo de las VPO.

Imagen de Jon Goitia

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Carina Verdú
Publicado:

El anuncio del nuevo plan de vivienda del Gobierno ha generado una reacción inmediata entre los grandes tenedores. En una entrevista en Espejo Público, el gran tenedor de viviendas Jon Goitia se ha mostrado tajante ante Susanna Griso, calificando la propuesta de insuficiente y conceptualmente equivocada. Para el inversor, la música de este plan suena "fatal por todo", especialmente por la falta de realismo en las cifras presentadas.

Un presupuesto insuficiente

Uno de los puntos más críticos de la intervención ha sido el análisis financiero de la medida. Según Goitia, los 7.000 millones de euros comprometidos no son suficientes para luchar contra la crisis habitacional que atraviesa el país. "El importe es ridículo. Se estima que el déficit ahora mismo en España es de 700.000 viviendas. Con 7.000 millones da a 10.000 euros por vivienda. No se va a cubrir el déficit que hay", ha asegurado.

El propietario ha ido más allá en sus cálculos, subrayando que incluso en el mejor de los escenarios, la inversión no soluciona el problema de fondo: "Si se dedicara ese dinero hoy inmediatamente a comprar viviendas, se solucionaría el 10% del déficit, estimando cada vivienda a 100.000 euros, que es ser muy optimista".

Críticas al modelo de las Viviendas de Protección Oficial

Además del aspecto económico, Goitia ha cuestionado la filosofía del plan respecto a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Aunque el Gobierno plantea que estas no se puedan liberalizar en diez años para evitar la especulación, el experto defiende que el enfoque debería ser otro para garantizar la movilidad y el acceso a los más jóvenes.

"Todas las viviendas protegidas deberían ser de alquiler y por un plazo corto, que sirviera para arrancar", ha propuesto durante la entrevista. Según su visión, el modelo ideal pasa por que esas viviendas roten: "Luego las liberas para otras personas". Para Goitia, el hecho de que el plan agrupe acciones a cuatro años vista solo confirma que las medidas no llegarán a tiempo para frenar la emergencia actual del mercado.

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