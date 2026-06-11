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Esta noche, María del Monte cerrará por todo lo alto la semana en El Hormiguero

La carismática artista andaluza visita a Pablo Motos para poner el broche de oro a los programas de la semana y compartir sus nuevos proyectos profesionales.

María del Monte

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El Hormiguero despide la semana con la alegría y el arte de María del Monte. Una de las figuras más queridas y respetadas de la música popular de nuestro país regresa al plató para charlar con Pablo Motos sobre su momento actual, repasar sus últimos éxitos y desvelar los detalles de sus próximos compromisos en los escenarios.

Durante la entrevista, la cantante derrochará su habitual buen humor compartiendo anécdotas de su extensa trayectoria, cómo vive su especial conexión con el público tras tantos años de carrera y cómo afronta sus nuevos retos profesionales. Será una noche llena de música, risas y confidencias que pondrá el cierre perfecto a la semana en el programa.

Sobre ella:

María del Monte es un referente indiscutible de las sevillanas y la canción española, con una trayectoria que abarca décadas de éxitos y discos de platino. Su arrolladora personalidad y su cercanía no solo la han consagrado en el mundo de la música, sino también como uno de los rostros más polifacéticos y queridos de la televisión en España. Su presencia en cualquier plató es siempre sinónimo de complicidad, entretenimiento y grandes momentos.

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