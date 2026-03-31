El propietario de 15 pisos explica por qué dejó el alquiler residencial para dedicarse al sector turístico: "Lo quité todo"

La activista Alejandra Jacinto y el multipropietario Jon Goitia han escenificado la problemática del mercado de la vivienda, que enfrenta el derecho a la estabilidad residencial con la rentabilidad de los inversores.

El refugio en el alquiler turístico

Jon Goitia, arquitecto y propietario de 15 viviendas, abandonó el mercado residencial hace tres años ante lo que considera una intervención estatal asfixiante. "Yo hace tres años no tenía bola de cristal, pero sí tenía los suficientes conocimientos para decir que el alquiler residencial iba a ir a peor y lo quité todo", explica Goitia, quien ahora opera en el sector turístico y temporal.

Para el inversor, las nuevas prórrogas son una anomalía jurídica que cambia las condiciones del mercado de forma arbitraria. "Lo que no se puede es a mitad del partido cambiar las reglas del juego. No hay derecho", denuncia, advirtiendo que esta inseguridad jurídica solo provoca que los propietarios retiren sus pisos del mercado.

El freno a la especulación

Frente a esta postura, Alejandra Jacinto defiende que la normativa es un alivio necesario para más de un millón de inquilinos cuyos contratos vencían este año. "Entiendo que a especuladores como Jon, leyes como estas les rompan los planes, porque lo que hace es poner coto a ese afán especulativo", afirma la activista.

Jacinto sostiene que el mercado residencial no necesita perfiles que prioricen el beneficio rápido sobre el derecho a la vivienda. "Gente como los especuladores profesionales sí que se van a ir del mercado residencial, y sinceramente, de esos nos sobran", sentencia, subrayando que la medida busca mantener unos precios que ya están "por las nubes" y dar tranquilidad a las familias.

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