AGRESIÓN SEXUAL
Drogada, violada y grabada por su marido, Tamara se ve "muerta en vida": "Le preguntaría si tocó a mi hija"
Cuatro años después de su divorcio se entera que su exmarido la había drogado, violado y grabado durante la relación. Las autoridades le preguntaron si era ella la que aparecía desnuda en unas imágenes.
Publicidad
Tamara Fernández conoce a Alessandro Pompeo en 2009, durante un viaje a Suiza. Alessandro se muestra como un hombre cariñoso, detallista, alguien que le demuestra todos los días que la quiera. A medida que su historia de amor avanza, su compromiso también lo hace.
A finales de 2017 el padre de Tamara enferma y ella y su ya marido deciden trasladarse a Galicia para cuidarlo. El amor no dura mucho, y seis meses después se divorcian. No sabía que había convivido con un monstruo.
Drogada, violada y grabada
En 2022, cuatro años después de su separación, Tamara recibe una notificación de la Fiscalía donde se le informa que forma parte de una investigación por agresión sexual que apunta contra su exmarido. Tamara cree que todo es un error y está convencida de que su expareja no tiene nada que ver con los delitos de los que se le acusan.
Acude al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carballo y ahí descubre más de 300 fotos y vídeos en los que aparece desnuda e inconsciente mientras su exmarido la agrede sexualmente. "Yo no lo entendía, esto lo ves en la televisión, pero que te llegue a casa y que veas que eres tú es muy triste", lamenta.
Tamara no puede creerlo, pero comienza a atar cabos: "A veces estábamos viendo la televisión, o en la cocina, y cuando me despertaba le decía 'si yo no me acuerdo de venir aquí a la cama' y me decía 'no, te has quedado dormida, te he traído yo'. Ahora, pensándolo me doy cuenta cómo llegaba a la cama".
Es inevitable no recordar el caso de Gisèle Pelicot, víctima también de la perturbada mente de su marido durante años.
Descubren material pornográfico infantil
No son los únicos delitos de Alessandro. De hecho, el caso se destapó en 2020, cuando durante una investigación los agentes comprobaron que en el ordenador de Alessandro había descargas de archivos de pornografía infantil.
Ahora, Tamara intenta rehacer su vida, pero reconoce que desde hace cuatro años vive un infierno: "Son cuatro años que llevo con esto. Contarlo otra vez es como si volviera al principio, pero lo tengo que contar porque se tiene que hacer justicia. La primera pregunta es si él tocó a mi hija, que yo eso no lo sé".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Los alumnos de Sevilla sufren las temperaturas más extremas de Europa en clase: "Cuando volvemos del patio el calor ya es insoportable"
- Pedro Sánchez acudirá a su primera misa como presidente del Gobierno con el Papa: "En otras misas le habrían abucheado"
- El fiscal Viada, sorprendido con las reuniones de Leire Díez en la Fiscalía: "El juez investiga una organización criminal"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad