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AGRESIÓN SEXUAL

Drogada, violada y grabada por su marido, Tamara se ve "muerta en vida": "Le preguntaría si tocó a mi hija"

Cuatro años después de su divorcio se entera que su exmarido la había drogado, violado y grabado durante la relación. Las autoridades le preguntaron si era ella la que aparecía desnuda en unas imágenes.

Tamara, víctima de su marido de violación por sumisión

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Espejo Público
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Tamara Fernández conoce a Alessandro Pompeo en 2009, durante un viaje a Suiza. Alessandro se muestra como un hombre cariñoso, detallista, alguien que le demuestra todos los días que la quiera. A medida que su historia de amor avanza, su compromiso también lo hace.

A finales de 2017 el padre de Tamara enferma y ella y su ya marido deciden trasladarse a Galicia para cuidarlo. El amor no dura mucho, y seis meses después se divorcian. No sabía que había convivido con un monstruo.

Drogada, violada y grabada

En 2022, cuatro años después de su separación, Tamara recibe una notificación de la Fiscalía donde se le informa que forma parte de una investigación por agresión sexual que apunta contra su exmarido. Tamara cree que todo es un error y está convencida de que su expareja no tiene nada que ver con los delitos de los que se le acusan.

Acude al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carballo y ahí descubre más de 300 fotos y vídeos en los que aparece desnuda e inconsciente mientras su exmarido la agrede sexualmente. "Yo no lo entendía, esto lo ves en la televisión, pero que te llegue a casa y que veas que eres tú es muy triste", lamenta.

Tamara no puede creerlo, pero comienza a atar cabos: "A veces estábamos viendo la televisión, o en la cocina, y cuando me despertaba le decía 'si yo no me acuerdo de venir aquí a la cama' y me decía 'no, te has quedado dormida, te he traído yo'. Ahora, pensándolo me doy cuenta cómo llegaba a la cama".

Es inevitable no recordar el caso de Gisèle Pelicot, víctima también de la perturbada mente de su marido durante años.

Descubren material pornográfico infantil

No son los únicos delitos de Alessandro. De hecho, el caso se destapó en 2020, cuando durante una investigación los agentes comprobaron que en el ordenador de Alessandro había descargas de archivos de pornografía infantil.

Ahora, Tamara intenta rehacer su vida, pero reconoce que desde hace cuatro años vive un infierno: "Son cuatro años que llevo con esto. Contarlo otra vez es como si volviera al principio, pero lo tengo que contar porque se tiene que hacer justicia. La primera pregunta es si él tocó a mi hija, que yo eso no lo sé".

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