Gabriel trunca el sueño de los De la Reina al impedir la firma con Brossard: “Quiero ver vuestro hundimiento en directo”

Andrés ha visto a Gabriel en Toledo hablando con Floral y teme que esté tramando algo.

Lo cierto es que no se equivocaba. Cuando estaba todo listo para la firma, Gabriel ha interrumpido en la reunión.

“He llegado en el momento justo para ver nuestro hundimiento en directo”, les dice y justo en ese momento Antoine Brossard ha llamado a los De la Reina para decirles que han recibido una oferta mejor y que ya no quieren firmar con ellos.

¡Adiós a su sueño de recuperar los terrenos de la fábrica, la maquinaria y los edificios en Toledo para seguir adelante con la perfumera!

Damián y Andrés se quedan sin palabras y todavía mucho más cuando descubren que la empresa que les ha hecho la otra oferta es Floral, su gran enemiga, y que Gabriel está detrás de todo.

¡No pueden creerse la jugarreta que Gabriel les acaba de hacer! Andrés se enfrenta a su primo al darse cuenta de que lo ha hecho por vengarse de él: “Eres un hombre amargado”

Después, Damián no duda en enfrentarse a su sobrino y le pide que pare con esta guerra familiar que parece no tener fin. ¿Qué pasará ahora?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas