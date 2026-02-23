Un propietario de 11 pisos denuncia las consecuencias de la última medida sobre vivienda: "El problema ha ido a peor"

Germán Jover afirma que hace dos años que salió del mercado inmobiliario de Cataluña por las medidas aplicadas por las autoridades políticas. El propietario de más de diez viviendas justifica su decisión en la incertidumbre y falta de garantías que enfrentan quienes se dedican a este sector.

El 'experimento Cataluña'

Jover advertía de los efectos negativos directos en la cantidad de oferta y el aumento de precios que asegura que tienen las regulaciones implantadas. Para el propietario múltiple Cataluña estaría sirviendo de campo de pruebas para las medidas sobre vivienda. Desde su punto de vista: "Deberíamos aplicar más el sentido común. Se está politizando un tema que es un problema. Veo que hay un problema muy grave".

Desde que se pusieron en marcha las limitaciones del precio del alquiler, el problema "Ha ido a peor, no ha ido a mejor", afirmaba el propietario con rotundidad.

"Atacar al inversor"

"Los políticos se llenaban la boca diciendo que en Cataluña los precios habían bajado. Esto ya no se ha cumplido", sentenciaba Germán, que también aseguraba que se ha desplomado el número de nuevos contratos firmados. Dato este último que encontraba la confrontación del diputado del PSC José Zaragoza, y del diputado de Más Madrid, Eduardo Rubiño.

"Los inversores cogen su dinero y se van e invierten en otro lado, y el problema se queda en Cataluña", advertía .

