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Mejores momentos | Capítulo 8

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

Tras encontrar a Ibiza y ver que está bien, Sonia ha seguido los consejos de su hermana y su mujer amigo y ha corrido detrás del comandante para dejar atrás sus miedos.

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

Sonia deja atrás sus miedos y se deja llevar con Can: “¡Yo también te quiero!”

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Carmen Pardo
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Can ha ayudado a Sonia a encontrar a su hija y le ha mostrado sus sentimientos sin tapujos. La empresaria no ha sabido reaccionar tras todo lo pasado.

Han tenido que ser Ginger y su hermana Lidia quienes la han animado a no dejar escapar al amor de su vida, eso y la pequeña Ibiza que le ha dicho a su madre que le quiere.

Ante esas palabras, Sonia ha corrido dejando atrás sus miedos hasta alcanzar a Can y le ha confesado sus sentimientos, “yo también te quiero” le ha dicho en una romántica declaración.

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