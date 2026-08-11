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El incendio de Niebla arrasa más de 8.000 hectáreas y desespera a cientos de vecinos desalojados

El fuego continúa avanzado desde Huelva a Sevilla. Son más de 800 vecinos los que están desalojados y piden una única cosa: ayuda para limpiar los bosques.

Miguel

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Termina la tregua con los incendios en España. Más de 200.000 hectáreas hay quemadas ya y, actualmente, hay tres fuegos activos en Segovia, Castellón y Huelva. Los dos primeros están bajo control y los vecinos pueden volver a sus casas poco a poco.

Sin embargo, el que más preocupa es el de Huelva. Más de 8.000 hectáreas quemadas y cerca de 800 habitantes desalojados. El incendio de Niebla es ya uno los más devastadores de la historia de Andalucía. Además, ya ha llegado a Sevilla, cruzando así el límite entre provincias.

Nuestro reportero Miguel Rodríguez se ha desplazado hasta la zona para conocer cual es la situación actual. A simple vista se aprecia una imágen donde el humo predomina y Mari Ángeles y Reyes están desesperadas porque están desalojadas y además: "No sabemos cuando vamos a volver", explican.

Mari Ángeles pide compromiso de verdad para limpiar los bosques y para encontrar ayuda ante esta situación desesperante. No quiere que autoridades vengan a "Hacerse la típica foto" sino a valorar qué puede hacerse.

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